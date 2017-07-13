В Корсакове сгорел гараж

19 июля в 19.34 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Окружной горит гараж.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент огонь распространился на общей площади 25 квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 19.45, а в 20.11 полностью ликвидировано. В тушении были задействованы 5 человек и одна единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.