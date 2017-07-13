новости
новости
Регистрация
В Корсакове сгорел гараж

В Корсакове сгорел гараж

Пожар произошел на улице Окружной

19 июля в 19.34 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Окружной горит гараж.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент огонь распространился на общей площади 25 квадратных метров. 

Возгорание было локализовано в 19.45, а в 20.11 полностью ликвидировано. В тушении были задействованы 5 человек и одна единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:11 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Корсаков
Популярное на ASTV
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В медицинском центре «Ваш доктор» появилась своя лаборатория
В медицинском центре «Ваш доктор» появилась своя лаборатория

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку в Южно-Сахалинске
Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку в Южно-Сахалинске
Родственники и полиция ищут пропавшего южносахалинца
Родственники и полиция ищут пропавшего южносахалинца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru