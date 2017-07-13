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Пробная перепись населения пройдет в 2018 году

Пробная перепись населения пройдет в 2018 году

Росстат не планирует вносить серьезные изменения в переписной лист, который использовался при проведении переписи населения в 2010 году

Перепись населения России пройдет в октябре 2020 года, а в 2018 году будет проведено пилотное обследование. Об этом говорит «Интерфакс» со ссылкой на  сайт кабинета министров.

Минэкономразвития поручено до 21 августа подготовить и представить проект постановления о создании комиссии правительства РФ по проведению переписи в 2020 году с проектом соответствующего положения, а также предложения по персональному составу указанной комиссии.

Минэкономразвития также поручено до 1 декабря 2018 года подготовить и представить в правительство предложения по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году, обработкой полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием.

В конце июня глава Росстата Александр Суринов заявлял, что в целом затраты на проведение следующей переписи населения оцениваются в 50 млрд рублей. По его словам, методология переписи будет зависеть от объемов финансирования.

"Мы готовы ко всему. Если наша смета будет поддерживаться, мы планируем проводить перепись с использованием планшетов, интернета, машиночитаемых документов", - сказал глава Росстата.

Суринов также подчеркнул, что Росстат не планирует вносить серьезные изменения в переписной лист, который использовался при проведении переписи населения в 2010 году. Однако, по его словам, будут проработаны вопросы, позволяющие корректно оценить миграцию.

"У нас есть определенные обязательства перед нашими коллегами из стран СНГ и Евразийской экономической комиссии, мы должны более подробно задавать вопросы, которые позволят корректно оценить миграцию, в том числе трудовую", - пояснил он.

сегодня, в 11:48 0
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:49 Отредактированно сегодня, в 13:49
Что-то планов громадьё - и тебе пилотная перепись. И чемпионат мира по футболу. И выборы президента... И на все нужны деньги. То-то смотрю, уже седьмую шкуру с треском отдирают
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