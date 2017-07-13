Бесплатный магазин открывается в Южно-Сахалинске

В нем нуждающимся будут раздавать вещи, которые пожертвовали благотворители

26 июля в Южно-Сахалинске открывается магазин социальной помощи «Милосердие». Он предназначен для малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, матерей одиночек, инвалидов, а также находящихся в тяжелом социальном положении.

Магазин организован Сахалинской региональной общественной благотворительной организацией «Милосердие» на средства грантового проекта «Мы и наш город».

Вещи, которые магазин предлагает «на продажу» жертвуются населением. Магазин будет принимать от населения новые и бывшие в употреблении вещи, а также различного рода пожертвования для помощи социально незащищенных групп населения.

Выдавать одежду, обувь, средства гигиены и другие вещи и пожертвования нуждающимся будут при предъявлении необходимых документов. Кроме того в магазине можно будет получить бесплатные консультации психолога, юриста и социального работника.

В идее открытия магазина заложен серьезный вопрос, касающийся отсутствия у многих граждан культуры дарения. Речь идет не о банальном избавлении своего дома от ненужных вещей, которые «мы бы сами не одели», например, из-за ветхости, и которые «жалко выкинуть». Скорее наоборот: истинная забота о нуждающихся, с теплотой и любовью подготовка для них вещей: «Носите на доброе здоровье!».

Магазин примет:

• Детские вещи и обувь от 0 до 17 лет, памперсы для детей.

• Кроватки, коляски, манежи, игрушки.

• Одежду и обувь для взрослых (особенно мало их поступает для мальчиков и мужчин), памперсы.

• Постельное белье, занавески для окон, полотенце и все, что может пригодиться в доме

• Бытовую химию (туалетное мыло, зубная паста и щетки, средство для мытья посуды, шампунь)

• Канцтовары (тетради, альбомы, ручки, карандаши цветные и простые, пластилин, фломастеры и др)

• Продукты питания (крупы, масло растительное, сахар, мука и др. т.е. продукты, не требующие специальных условий для хранения и имеющие длительный срок годности)

При накоплении товара добровольцы намерены работать не только в магазине, но и организовать выездную работу в села.

Волонтеры планируют работать с каждым клиентом персонально, поэтому прием посетителей будет осуществляться по предварительной записи.

ПРАВИЛО 1. Вещи должны быть новыми или постиранными

ПРАВИЛО 2. Если у вас есть сомнения – отдать или выкинуть – выкидывайте!

Нужно выкинуть дырявые, с большими пятнами, заношенные, потерявшие вид, растянутые, морально устаревшие вещи (например, которым более 20 лет)

ПРАВИЛО 3. Важно, чтобы ваши вещи человек смог надеть сразу же. Поэтому проверьте наличие пуговиц, работоспособность кнопок, молний. Если их нет – пришейте или вставьте. Если по-вашему, это трудно – вещь выбрасываем.

ПРАВИЛО 4. Отдаем не то, что не нужно вам, а то, что нужно людям в тяжелой ситуации. То есть избегаем отдавать экстравагантные вещи (например, обувь на шпильках, мини-юбки и т.д)

ПРАВИЛО 5. Нижнее белье, носки, колготки – отдаем только новые и с этикетками.

ПРАВИЛО 6. Обувь должна подлежать носке: не стоптанная, с рабочей молнией, без дыр, с набойками, со стельками и шнурками.

Адрес магазина: Южно-Сахалинск, бульвар святителя Иннокентия, 3, Духовно-просветительский центр Южно-Сахалинской и Курильской епархии (цокольный этаж).

Время работы:

Прием вещей - ВТ. с 15 до 18, СБ. с 12 до 15;

Выдача вещей – ЧВ. с 13 до 16, ВС. с 10 до 13.