Больше 200 сахалинцев до конца года получат бесплатные зубные протезы

До конца года все пожилые малоимущие граждане и инвалиды 1-2 групп в Сахалинской области получат бесплатные зубные протезы. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Алексей Пак на заседании областной думы. Он сообщил депутатам, что число нуждающихся превышает 200 человек.

Сегодня областной парламент на предпоследнем в нынешнем составе заседании проголосовал за закон, позволяющий возобновить бюджетное зубопротезирование для некоторых сахалинцев. Среди них малоимущие неработающие, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды первой и второй групп. Льгота будет положена один раз в 5 лет.

Как сообщил в своем докладе министр Алексей Пак, до 2017 года эти группы граждан получали бесплатную социальную поддержку по региональной программе, но теперь ее действие прекратилось. Таким образом, в 2017 году на такие меры оказания стоматологических услуг образовалась очередь, которая на данный момент составляет 205 человек. Планируется, что до конца года она будет устранена.

– Дополнительных затрат из областного бюджета на это не потребуется. Помимо этого, принятие закона предполагает дополнить указанные категории граждан еще членами семей погибших в годы Великой Отечественной войны и участников войны, предоставлять услуги зубопротезирования им по тому же графику, – сообщил Алексей Пак.

Депутаты поинтересовались, проводило ли министерство расчеты, сколько стоит поставить один зуб. Они также задавали вопросы, связанные с относительной дешевизной стоматологических услуг в Китае и тем, что сахалинцы лечат зубы там ради выгоды, даже с учетом затрат на авиаперелеты.

Алексей Пак в своем ответе сообщил, что, по расчетам, поставить одну съемную конструкцию (зубной протез) стоит от 38 до 50 тысяч рублей.

Вопрос о доступности и качестве китайской стоматологии министр Алексей Пак прокомментировал со скепсисом.

– Я сам много раз был там в стоматологических клиниках. Но ни разу не лечил там зубы и вам не советую. Скажу вам по опыту Амурской области. После них у людей огромное количество случаев поражения гепатитом. Понятие стерилизации там вообще отсутствует. У них там маленькие кабинетики, на которые даже лицензия не требуется. Отсутствие аппаратов стерилизации и элементарных антисептиков. У меня есть несколько знакомых, которые там лечились. Один там поймал гепатит С. Другой сделал зубы – полгода радовался, а потом у него мост полетел. Поехал обратно ремонтировать по гарантии, – поделился министр.

За проект закона о бесплатном зубопротезировании депутаты проголосовали единогласно.