Высокая пожарная опасность прогнозируется в Смирныховском районе
Жителей просят соблюдать правила безопасности
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Смирныховского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 21 июля.
Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности - если прямо за вашим домом начинается лес или степная зона, существует угроза природного пожара. Чтобы уберечь свой дом от беды, достаточно следовать простым правилам пожарной безопасности:
- вместе с соседями устраните все условия для возникновения и распространения пожара в вашем населённом пункте. Создайте защитную зону у ваших домов и поддерживайте ее в должном состоянии - убирайте ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года;
- очистите крышу от опавшей хвои и листвы – они могут стать источником возгорания;
- с разрешения представителя лесничества проредите растущие близко друг к другу деревья и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из-под больших деревьев подрост, кусты, древесный хлам, мусор – все, что может перенести низовой пожар на кроны деревьев;
- уберите со двора все горючие предметы и наполните водой все ёмкости, которые имеются в доме и во дворе;
- постоянно осматривайте территорию дома, двора и прилегающие окрестности, чтобы своевременно обнаружить очаг возгорания;
- следите за сообщениями о пожарной обстановке в вашем районе в средствах массовой информации.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области