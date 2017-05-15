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Прирученных сахалинских медвежат Тему и Еву выпустили обратно в дикую природу

Прирученных сахалинских медвежат Тему и Еву выпустили обратно в дикую природу

Специалистам не удалось найти для них безопасный дом в зоопарках и реабилитационных центрах

Двух маленьких медвежат выпустили в природу на границе Углегорского и Томаринского районов. Еще малышами звери попали к людям и не обучены выживанию в лесу. 

История маленьких медвежат Темы и Евы, которые остались без мамы в Охинском районе, несколько месяцев находилась в тени, но сегодня в ней появились неутешительные подробности. После 2 месяцев в руках лесничих и в зоопарке, косолапых все же решили выпустить в дикую природу. В министерстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что пытались найти для медведей дом в российских и зарубежных зоопарках. Откликнулись только специалисты из Ташкента. Однако туда отправить малышей проблематично. Заниматься документами узбекская сторона отказалась.

Сразу после гибели мамы медведи жили в Южно-Сахалинске. О них заботились, кормили и поили. В зоопарке малыши прошли курс реабилитации. 1 июля специалисты лесничества Томаринского района вывезли Тему и Еву в леса на границе с Углегорским районом. До ближайшего населенного пункта - 20 километров, это сделано для того, чтобы медведи снова не вернулись к людям.

«Нам привезли их, и мы сразу отправились в лес. Они бодренькие, сразу выпрыгнули из ящиков и побежали вверх по распадку. Это место хорошее, и оно практически не посещается людьми. Сейчас им, в принципе, ничего не должно помешать для выживания. Никаких угроз нет. Мы периодически проводим рейды по заказнику. И дальше будем проезжать смотреть следы»,- рассказывает Александр Пава, главный лесничий Красногорского лесничества.

Однако, несмотря на оптимистичные предположения лесничих, пятимесячные косолапые не будут находиться в полной безопасности. Некоторые зоологи считают, малышам может угрожать любой зверь. Также стоит отметить, самец Тема гораздо сильнее Евы привык к людям. Так что его будет тянуть к населенным пунктам. 

Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 13:37 +2
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Место
Южно-СахалинскКрасногорск
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Комментарии
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:47
Пропадут...
Их же собратья, самцы, и задерут.
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+4
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Nord Online
Написано сегодня, в 14:02
Русалка Обыкновенная,
А разве медведи едят друг друга?
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0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 14:07
Nord, как и люди.
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:23
Русалка Обыкновенная, вы абсолютно правы
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+2
Еще 1 комментарий
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 13:49
Людей они уже не боятся...... и если их другие медведи не съедят, они всё равно к людям придут. А там известное дело пристрелят
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+2
Online
passerby_boy Online
Написано сегодня, в 13:58
Будем надеяться, что близость с человеком не пагубно отразится на них... А то подрастут и начнут к людям за едой выходить, страха то не будет...
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+1
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 13:58
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+2
babaj
Написано сегодня, в 14:54 Отредактированно сегодня, в 14:54
Пойдешь эдак в лес за грибами-а они тут как тут. Уйдешь один,вернешься со стадом. Круговорот медвежат.
Скорее всего так и будет.
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+2
kholmchanin
Написано сегодня, в 16:01
Эксперимент, конечно, жестокий, могут и не простить, если
выживут...
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0
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