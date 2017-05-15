Прирученных сахалинских медвежат Тему и Еву выпустили обратно в дикую природу

Двух маленьких медвежат выпустили в природу на границе Углегорского и Томаринского районов. Еще малышами звери попали к людям и не обучены выживанию в лесу.

История маленьких медвежат Темы и Евы, которые остались без мамы в Охинском районе, несколько месяцев находилась в тени, но сегодня в ней появились неутешительные подробности. После 2 месяцев в руках лесничих и в зоопарке, косолапых все же решили выпустить в дикую природу. В министерстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что пытались найти для медведей дом в российских и зарубежных зоопарках. Откликнулись только специалисты из Ташкента. Однако туда отправить малышей проблематично. Заниматься документами узбекская сторона отказалась.

Сразу после гибели мамы медведи жили в Южно-Сахалинске. О них заботились, кормили и поили. В зоопарке малыши прошли курс реабилитации. 1 июля специалисты лесничества Томаринского района вывезли Тему и Еву в леса на границе с Углегорским районом. До ближайшего населенного пункта - 20 километров, это сделано для того, чтобы медведи снова не вернулись к людям.

«Нам привезли их, и мы сразу отправились в лес. Они бодренькие, сразу выпрыгнули из ящиков и побежали вверх по распадку. Это место хорошее, и оно практически не посещается людьми. Сейчас им, в принципе, ничего не должно помешать для выживания. Никаких угроз нет. Мы периодически проводим рейды по заказнику. И дальше будем проезжать смотреть следы»,- рассказывает Александр Пава, главный лесничий Красногорского лесничества.

Однако, несмотря на оптимистичные предположения лесничих, пятимесячные косолапые не будут находиться в полной безопасности. Некоторые зоологи считают, малышам может угрожать любой зверь. Также стоит отметить, самец Тема гораздо сильнее Евы привык к людям. Так что его будет тянуть к населенным пунктам.