новости
новости
Регистрация
В КСК «Аристократ» состоялись соревнования по конному спорту

В КСК «Аристократ» состоялись соревнования по конному спорту

Гостей турнира порадовала зрелищная программа

Соревнования по конному спорту в дисциплине «Конкур» прошли в КСК «Аристократ» 15 июля в честь Дня Семьи, любви и верности.

Участие приняли более 20 спортсменов из клубов "Аристократ", "Золотой мустанг" и Free Run.

Гостей турнира порадовала зрелищная соревновательная программа:

Конкур 60-80-100 см, и пони;

Конкур на мощность прыжка;

Выводка чистопородных лошадей, Фризской, Арабской, Английской породы;

В перерывах между выступлениями спортсменов звучали вокальные номера, ведущие разыгрывали викторины, рассказывали интересные факты о конном спорте.

Почетными гостями и партнерами соревнований стали Управление по физической культуре и спорту мэрии Южно-Сахалинска в лице Янкина Александра Валерьевича и член попечительского совета Регионального Фонда "Родные Острова" в лице Янчука Игоря Ивановича. 

Игорь Янчук выступил с напутственным словом перед участниками соревнований, отметив высокую степень опасности конного спорта и вместе с этим смелость и трудолюбие спортсменов в подготовке к соревнованиям. 

Региональный Фонд "Родные острова" долгое время активно поддерживает развитие конного спорта Сахалинской области. На данный момент, благодаря Фонду, ведётся строительство спортивной площадки для занятий конным спортом.

Результаты соревнований:

Конкур 60 см:

1 место - Бетхер Ангелина, на мерине Трофим (КСК "Золотой Мустанг")

2 место - Усова Дарья, на кобыле Инесса (КСК "Free run")

3 место - Полякова Алина, на кобыле Инесса (КСК "Free run")

Конкур 80 см, "Открытая" категория:

1 место - Шиошвили Ангелина, на мерине Адмирал (КСК "Аристократ")

2 место - Осадчий Иван, на мерине Триумф (КСК "Золотой Мустанг")

3 место - Архипкина Екатерина, на мерине Ураган (КСК "Золотой Мустанг")

Конкур 80 см, "Юноши":

1 место-Черкасова Арина, на мерине Триумф (КСК "Золотой мустанг")

2 место-Володина Эвелина, на кобыле Весна (КСК "Аристократ")

Конкур 100 см:

1 место - Шиошвили Ангелина, на мерине Адмирал (КСК "Аристократ")

2 место - Архипкина Екатерина, на жеребце Легион (КСК "Золотой Мустанг")

3 место - Никитина Илария, на мерине Тегеран (КСК "Золотой Мустанг")

В конкурсе на мощность победил Осадчий Иван на мерине Тарзане (КСК "Золотой Мустанг").

Галерея
Соревнования по конкуру, Фото: 1
Соревнования по конкуру, Фото: 2
Соревнования по конкуру, Фото: 3
Соревнования по конкуру, Фото: 4
Соревнования по конкуру, Фото: 5
Соревнования по конкуру, Фото: 6
Соревнования по конкуру, Фото: 7
Соревнования по конкуру, Фото: 8
Соревнования по конкуру, Фото: 9
Соревнования по конкуру, Фото: 10
Соревнования по конкуру, Фото: 11
Соревнования по конкуру, Фото: 12
показать все фотографии
Соревнования по конкуру
Автор: Лиза Ре, вчера, в 13:54 +1
Другие статьи по темам
Место
КСК "Аристократ"
Прочее
конный спортконкур
Популярное на ASTV
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано вчера, в 15:53
Красивые животные....
Ответить
+1
alena04
Написано вчера, в 19:25 Отредактированно вчера, в 19:26
Жаль объявления не было. И где находится этот Аристократ?
"Юноши" - улыбнуло.
Ответить
0
ateriya
Написано вчера, в 21:53
alena04, это в ново-александровке. где снт.тимирязевское. там дачи.
Ответить
0
ateriya
Написано вчера, в 21:55
мы постоянно ходим на эти мероприятия. благо конный клуб рядом с домом. наши любимки Адмирал и фриз Илюшка. хозяева замечательные, лошади обалденные. молодцы! поздравляю с победой!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Несовершеннолетний водитель без прав врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске
Несовершеннолетний водитель без прав врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске
Прирученных сахалинских медвежат Тему и Еву выпустили обратно в дикую природу
Прирученных сахалинских медвежат Тему и Еву выпустили обратно в дикую природу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru