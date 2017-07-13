В КСК «Аристократ» состоялись соревнования по конному спорту
Гостей турнира порадовала зрелищная программа
Соревнования по конному спорту в дисциплине «Конкур» прошли в КСК «Аристократ» 15 июля в честь Дня Семьи, любви и верности.
Участие приняли более 20 спортсменов из клубов "Аристократ", "Золотой мустанг" и Free Run.
Гостей турнира порадовала зрелищная соревновательная программа:
Конкур 60-80-100 см, и пони;
Конкур на мощность прыжка;
Выводка чистопородных лошадей, Фризской, Арабской, Английской породы;
В перерывах между выступлениями спортсменов звучали вокальные номера, ведущие разыгрывали викторины, рассказывали интересные факты о конном спорте.
Почетными гостями и партнерами соревнований стали Управление по физической культуре и спорту мэрии Южно-Сахалинска в лице Янкина Александра Валерьевича и член попечительского совета Регионального Фонда "Родные Острова" в лице Янчука Игоря Ивановича.
Игорь Янчук выступил с напутственным словом перед участниками соревнований, отметив высокую степень опасности конного спорта и вместе с этим смелость и трудолюбие спортсменов в подготовке к соревнованиям.
Региональный Фонд "Родные острова" долгое время активно поддерживает развитие конного спорта Сахалинской области. На данный момент, благодаря Фонду, ведётся строительство спортивной площадки для занятий конным спортом.
Результаты соревнований:
Конкур 60 см:
1 место - Бетхер Ангелина, на мерине Трофим (КСК "Золотой Мустанг")
2 место - Усова Дарья, на кобыле Инесса (КСК "Free run")
3 место - Полякова Алина, на кобыле Инесса (КСК "Free run")
Конкур 80 см, "Открытая" категория:
1 место - Шиошвили Ангелина, на мерине Адмирал (КСК "Аристократ")
2 место - Осадчий Иван, на мерине Триумф (КСК "Золотой Мустанг")
3 место - Архипкина Екатерина, на мерине Ураган (КСК "Золотой Мустанг")
Конкур 80 см, "Юноши":
1 место-Черкасова Арина, на мерине Триумф (КСК "Золотой мустанг")
2 место-Володина Эвелина, на кобыле Весна (КСК "Аристократ")
Конкур 100 см:
1 место - Шиошвили Ангелина, на мерине Адмирал (КСК "Аристократ")
2 место - Архипкина Екатерина, на жеребце Легион (КСК "Золотой Мустанг")
3 место - Никитина Илария, на мерине Тегеран (КСК "Золотой Мустанг")
В конкурсе на мощность победил Осадчий Иван на мерине Тарзане (КСК "Золотой Мустанг").
"Юноши" - улыбнуло.