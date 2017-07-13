В КСК «Аристократ» состоялись соревнования по конному спорту

Соревнования по конному спорту в дисциплине «Конкур» прошли в КСК «Аристократ» 15 июля в честь Дня Семьи, любви и верности.

Участие приняли более 20 спортсменов из клубов "Аристократ", "Золотой мустанг" и Free Run.

Гостей турнира порадовала зрелищная соревновательная программа:

Конкур 60-80-100 см, и пони;

Конкур на мощность прыжка;

Выводка чистопородных лошадей, Фризской, Арабской, Английской породы;

В перерывах между выступлениями спортсменов звучали вокальные номера, ведущие разыгрывали викторины, рассказывали интересные факты о конном спорте.

Почетными гостями и партнерами соревнований стали Управление по физической культуре и спорту мэрии Южно-Сахалинска в лице Янкина Александра Валерьевича и член попечительского совета Регионального Фонда "Родные Острова" в лице Янчука Игоря Ивановича.

Игорь Янчук выступил с напутственным словом перед участниками соревнований, отметив высокую степень опасности конного спорта и вместе с этим смелость и трудолюбие спортсменов в подготовке к соревнованиям.

Региональный Фонд "Родные острова" долгое время активно поддерживает развитие конного спорта Сахалинской области. На данный момент, благодаря Фонду, ведётся строительство спортивной площадки для занятий конным спортом.

Результаты соревнований:

Конкур 60 см:

1 место - Бетхер Ангелина, на мерине Трофим (КСК "Золотой Мустанг")

2 место - Усова Дарья, на кобыле Инесса (КСК "Free run")

3 место - Полякова Алина, на кобыле Инесса (КСК "Free run")

Конкур 80 см, "Открытая" категория:

1 место - Шиошвили Ангелина, на мерине Адмирал (КСК "Аристократ")

2 место - Осадчий Иван, на мерине Триумф (КСК "Золотой Мустанг")

3 место - Архипкина Екатерина, на мерине Ураган (КСК "Золотой Мустанг")

Конкур 80 см, "Юноши":

1 место-Черкасова Арина, на мерине Триумф (КСК "Золотой мустанг")

2 место-Володина Эвелина, на кобыле Весна (КСК "Аристократ")

Конкур 100 см:

1 место - Шиошвили Ангелина, на мерине Адмирал (КСК "Аристократ")

2 место - Архипкина Екатерина, на жеребце Легион (КСК "Золотой Мустанг")

3 место - Никитина Илария, на мерине Тегеран (КСК "Золотой Мустанг")

В конкурсе на мощность победил Осадчий Иван на мерине Тарзане (КСК "Золотой Мустанг").