Сахалинка из мести и зависти подожгла дачу подруги

Теперь ей грозит до 5 лет колонии

Полицейские задержали 37-летнюю сахалинку, которую подозревают в поджоге, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

В конце июня в дачном массиве возле областного центра загорелся дом. Пожар уничтожил строение изнутри, сгорело имущество. Ущерб превысил полумиллион рублей. Дача принадлежит жительнице областного центра.

Экспертиза показала, что дом загорелся в результате поджога.

Полицейские выяснили, что к пожару имеет отношение бывшая подруга хозяйки дачи. Злоумышленница испытывала жилищные трудности, и потерпевшая пустила ее пожить к себе на дачу. Между женщинами возник конфликт, и хозяйка попросила освободить дом.

Через несколько недель подозреваемая узнала через знакомых, что подруга получила новую квартиру. Добравшись до дачи потерпевшей, злоумышленница подожгла штору с окна и скрылась с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога. Наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы сроком до пяти лет.