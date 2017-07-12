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Сахалинка из мести и зависти подожгла дачу подруги

Сахалинка из мести и зависти подожгла дачу подруги

Теперь ей грозит до 5 лет колонии

Полицейские задержали 37-летнюю сахалинку, которую подозревают в поджоге, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.   

В конце июня в дачном массиве возле областного центра загорелся дом. Пожар уничтожил строение изнутри, сгорело имущество. Ущерб превысил полумиллион рублей. Дача принадлежит жительнице областного центра.

Экспертиза показала, что дом загорелся в результате поджога.

Полицейские выяснили, что к пожару имеет отношение бывшая подруга хозяйки дачи. Злоумышленница испытывала жилищные трудности, и потерпевшая пустила ее пожить к себе на дачу. Между женщинами возник конфликт, и хозяйка попросила освободить дом.

Через несколько недель подозреваемая узнала через знакомых, что подруга получила новую квартиру. Добравшись до дачи потерпевшей, злоумышленница подожгла штору с окна и скрылась с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога. Наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы сроком до пяти лет. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:58 0
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Комментарии
Online
Annamaliya Online
Написано сегодня, в 16:08
Ущерб пусть возмещает!!!
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+1
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Vings Online
Написано сегодня, в 16:18
Annamaliya, если у неё за душой ни шиша и официальных доходов нет, то есть вероятность что возмещение затянется на долгие, точнее на очень долгие годы.
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0
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 16:09
Вот и делай людям добро.... получишь говно в ответ
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0
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Vings Online
Написано сегодня, в 16:10
"Злоумышленница испытывала жилищные трудности" Ну всё, жилищные трудности отступили на задний план и теперь и у этой будет новый дом.
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0
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DashaA Online
Написано сегодня, в 16:11
Больная на голову...
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