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В Сахалинскую областную больницу трудоустроят 25 молодых специалистов

В Сахалинскую областную больницу трудоустроят 25 молодых специалистов

В лечебное учреждение пришли работать выпускники базового медицинского колледжа

В Сахалинской областной клинической больнице встречают пополнение. В лечебное учреждение пришли работать выпускники сахалинского базового медицинского колледжа. Их можно встретить в нескольких отделениях больницы, за каждым закреплён опытный наставник. В ближайшие недели здесь планируют трудоустроить 25 человек.
 
- Уже вторую неделю работаю в отделении реанимации и анестезиологии. Раньше проходил здесь практику, поэтому знаком со спецификой. Моя основная задача – уход за больными, – рассказал медбрат Андрей Крастынь. – Ещё в     10-ом классе решил пойти в медицину. В семье все удивились, никто не ожидал. Но, конечно, поддержали.  
 
- На данный момент уже шесть человек к нам устроились после         окончания медицинского колледжа. Это один парень и пять девушек.             Обращаются к нам и выпускники Александровск-Сахалинского филиала. Мы очень рады этому пополнению, так как есть определённый дефицит кадров    среди среднего медицинского персонала. У этих специалистов хорошая        подготовка, но всегда есть к чему стремиться, и мы готовы им помочь. Надеемся, что новые сотрудники  проработают в нашей больнице много лет, – подчеркнул исполняющий обязанности главного врача Сахалинской областной клинической больницы Александр Бейфус.
 
 
 
Специалисты среднего звена могут вступить в региональную кадровую программу. Она предусматривает выплаты «подъёмных» при поступлении на работу.  На единовременные выплаты также могут рассчитывать медсёстры и фельдшеры, приезжающие из других регионов страны.
 
Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области
 
Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:48 +2
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