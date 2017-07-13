В Сахалинскую областную больницу трудоустроят 25 молодых специалистов

В Сахалинской областной клинической больнице встречают пополнение. В лечебное учреждение пришли работать выпускники сахалинского базового медицинского колледжа. Их можно встретить в нескольких отделениях больницы, за каждым закреплён опытный наставник. В ближайшие недели здесь планируют трудоустроить 25 человек.

- Уже вторую неделю работаю в отделении реанимации и анестезиологии. Раньше проходил здесь практику, поэтому знаком со спецификой. Моя основная задача – уход за больными, – рассказал медбрат Андрей Крастынь. – Ещё в 10-ом классе решил пойти в медицину. В семье все удивились, никто не ожидал. Но, конечно, поддержали.

- На данный момент уже шесть человек к нам устроились после окончания медицинского колледжа. Это один парень и пять девушек. Обращаются к нам и выпускники Александровск-Сахалинского филиала. Мы очень рады этому пополнению, так как есть определённый дефицит кадров среди среднего медицинского персонала. У этих специалистов хорошая подготовка, но всегда есть к чему стремиться, и мы готовы им помочь. Надеемся, что новые сотрудники проработают в нашей больнице много лет, – подчеркнул исполняющий обязанности главного врача Сахалинской областной клинической больницы Александр Бейфус.

Специалисты среднего звена могут вступить в региональную кадровую программу. Она предусматривает выплаты «подъёмных» при поступлении на работу. На единовременные выплаты также могут рассчитывать медсёстры и фельдшеры, приезжающие из других регионов страны.

Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области