Военный истребитель испугал жителей Красногорска

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Люди предполагают, что низко пролетевший самолет разбился в районе Парусного

Сегодня днем, 18 июля жителей села Красногорск Томаринского района испугал военный истребитель.

По словам сельчан, воздушное судно летело очень низко, ниже антенны сотовой связи. Люди предполагают, что низко пролетевший самолет разбился в районе Парусного.

Как стало известно astv.ru, авиакатастроф сегодня в Томаринском районе не было.

По предварительным данным, военный самолет пролетел над населенным пунктом на высоте около 70 метров, а затем свернул в сторону Парусного и продолжил полет над морем. Подобные учения проводятся над территорией района регулярно.