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Военный истребитель испугал жителей Красногорска
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Военный истребитель испугал жителей Красногорска

Люди предполагают, что низко пролетевший самолет разбился в районе Парусного

Сегодня днем, 18 июля жителей села Красногорск Томаринского района испугал военный истребитель.

По словам сельчан, воздушное судно летело очень низко, ниже антенны сотовой связи. Люди предполагают, что низко пролетевший самолет разбился в районе Парусного.

Как стало известно astv.ru, авиакатастроф сегодня в Томаринском районе не было.

По предварительным данным, военный самолет пролетел над населенным пунктом на высоте около 70 метров, а затем свернул в сторону Парусного и продолжил полет над морем. Подобные учения проводятся над территорией района регулярно. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:14 +2
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Комментарии
YETI
Написано сегодня, в 13:39 Отредактированно сегодня, в 13:40
Да не разбился он. На прошлой неделе перепугал отдыхавших за Стародубским. Метров 20 над землёй прошёл - народ седой убегал с пляжа. Ваще мозгов нет у этих вояк. Стариков вывезли погреться и подышать воздухом, а тут это чудо - до чёртиков перепугал
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:42 Отредактированно сегодня, в 15:48
YETI, вот не понимаю, зачем удаль свою показывать в местах, где отдыхают люди... Совсем у вояк крышу сорвало.
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+2
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 13:59
НюНик_просто_Анна,
Чтоб не отдыхали, очевидно же.
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0
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 14:59
Бухалдосы угнали самолет и девок катают))
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+2
AX9566
Написано сегодня, в 15:08
А бывают НЕвоенные истребители, кто-нибудь знает?
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+1
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 15:22
Уж пусть летают хоть как, чем не летают совсем.
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:28
Дядя_Федор, дайте им добро над вашим домом сверкануть, чтоб стекла повылетали. Народ будет уважать армию, если будет встречное уважение.
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:51 Отредактированно сегодня, в 15:52
О, а вот и лихач , что ли, подтянулся? Вякнуть что-либо трусит, молча минусит.
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