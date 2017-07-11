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Уголовное дело бывшего мэра Южно-Курильска направлено в суд

Уголовное дело бывшего мэра Южно-Курильска направлено в суд

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства явки

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего мэра Южно-Курильска Василия Соломко. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил на брифинге заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Михаил Подольский.

«По мэру Соломко Виталию Дмитриевичу дело направлено в Курильский суд. Прокурором утверждено обвинительное заключение. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства явки», - сообщил Михаил Подольский.

Напомним, мэр Южно-Курильска Василий Соломко стал фигурантом уголовного дела осень 2016 года. Оно возбуждено по ч. 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий совершенное главой органа местного самоуправления). По данным ASTV.RU, Василий Соломко перечислил примерно 130 млн рублей строительной компании за работы, которые не были выполнены.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:08 0
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Южно-Курильск
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отдел по расследованию особо важных дел
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Комментарии
KirrrA
Написано сегодня, в 13:35
"По мэру Соломко Виталию Дмитриевичу дело направлено в Курильский суд".
"мэр Южно-Курильска Василий Соломко стал фигурантом уголовного дела!
Блин, Релиза, так как мэра-то бывшего зовут
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Breaking_news Online
Написано сегодня, в 14:24 Отредактированно сегодня, в 14:24
KirrrA, Вы что не знали, что Василий и Виталий это один и тот же человек ??)))
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Breaking_news Online
Написано сегодня, в 14:20 Отредактированно сегодня, в 14:21
ПОчему Нельзя оставлять комментарии под НОВОСТЬЮ про ЦОя.
ПС, ЦОЙ ЖИВ !
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:26
Breaking_news, потому же, почему нельзя под новостью о прямой линии губернатора или о ЕдРо - слишком много будет нелицеприятностей.
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Breaking_news Online
Написано сегодня, в 15:33
НюНик_просто_Анна, да, это все понятно. Власть же хочет слышать народ, поэтому всячески пытается заткнуть ему рот :)
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