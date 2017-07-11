Уголовное дело бывшего мэра Южно-Курильска направлено в суд

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства явки

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего мэра Южно-Курильска Василия Соломко. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил на брифинге заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Михаил Подольский.

«По мэру Соломко Виталию Дмитриевичу дело направлено в Курильский суд. Прокурором утверждено обвинительное заключение. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства явки», - сообщил Михаил Подольский.

Напомним, мэр Южно-Курильска Василий Соломко стал фигурантом уголовного дела осень 2016 года. Оно возбуждено по ч. 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий совершенное главой органа местного самоуправления). По данным ASTV.RU, Василий Соломко перечислил примерно 130 млн рублей строительной компании за работы, которые не были выполнены.