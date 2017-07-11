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Юрий Цой: прямая линия поможет улучшить экологию в Южно-Сахалинске

Юрий Цой: прямая линия поможет улучшить экологию в Южно-Сахалинске

Отзывы о прямой линии главы области

Планы по строительству завода по переработке пластика, металла и макулатуры, озвученные в ходе прямой линии губернатора Сахалинской области, помогут улучшить ситуацию с экологией. Так считает депутат гордумы Юрий Цой. Он высказал свое мнение по поводу прошедшего мероприятия.

Юрий Цой, депутат городской Думы Южно-Сахалинска:

- Прямая линия с губернатором показала необходимость такой непосредственной, прямой связи главы региона с населением. Это возможность открыто поговорить о проблемах и наметить пути их решения. Так в ходе прямой линии Олег Николаевич ответил на актуальный для Южно-Сахалинска и острова в целом вопрос о коммунальном хозяйстве военных городков. Их необходимо переводить на баланс местных властей для того, чтобы оперативно решать проблемы жителей. Сейчас многих южносахалинцев волнует вопрос о сроках окончания капремонта дорог, которые приводят к пробкам на дорогах города.  Благодаря прямой линии и этот вопрос был урегулирован – теперь ремонт будет осуществляться в две смены, и количество пробок в городе будет сокращено.

Острым остается вопрос по утилизации отходов, глава региона озвучил планы по строительству завода по переработке пластика, металла и макулатуры. Уверен, что это поможет нам улучшить экологическую ситуацию в Южно-Сахалинске, сделать город чище и комфортнее.

Алла Захарчук, специалист контрольно-организационного отдела администрации Александровск-Сахалинского района:

- Понравилось, что вопросы сразу брались на заметку. Олег Николаевич сообщал, что обязательно разберется и лично проконтролирует – это вселяет доверие к власти. Высокий уровень трансляции прямого эфира, как у президента.

Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпион по боксу:

- Зачастую обыкновенному гражданину тяжело достучаться до самого верха. Сейчас появилась возможность задать прямой вопрос губернатору о том, что на местах работа не ведется или не настроена. Олег Николаевич прямо из студии связывается с мэрами и задает неудобный вопрос уже им. И все сразу начинает работать и сдвигаться с мертвой точки. Такие встречи обязательно нужны. На мой взгляд, встреча прошла хорошо и конструктивно.

Автор: Галина Броневая , сегодня, в 13:36
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