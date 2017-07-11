МЧС дало отбой тревоги цунами на Северных Курилах
Ее объявили после сильного землетрясения в Камчатском крае
Тревога цунами на Парамушире снята в 12:05 по сахалинскому времени. Об этом сообщило сахалинское управление МЧС.
Как сообщал astv.ru, сегодня в 10:34 у Командорских островов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Тревога цунами также объявлена на ряде территорий Камчатского края. У села Никольское прогнозируется подход волны высотой до 50 сантиметров.
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:45
Ну слава богу, все не так печально оказалось)))) учения практически
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