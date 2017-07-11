МЧС дало отбой тревоги цунами на Северных Курилах

Ее объявили после сильного землетрясения в Камчатском крае

Тревога цунами на Парамушире снята в 12:05 по сахалинскому времени. Об этом сообщило сахалинское управление МЧС.

Как сообщал astv.ru, сегодня в 10:34 у Командорских островов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Тревога цунами также объявлена на ряде территорий Камчатского края. У села Никольское прогнозируется подход волны высотой до 50 сантиметров.