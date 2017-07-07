Расследованием дела бывшего мэра Александровска занимается «особо важный отдел» - следком

"На самом деле то, что изъято, то изъято"

Уголовное дело в отношении Сергея Гейченко, 7 июля написавшего заявление об отставке с поста главы Александровск-Сахалинского района, прокомментировал сегодня представитель отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Михаил Подольский. Он отметил, что оглашать результаты предварительного следствия на промежуточном этапе – преждевременно и косвенно подтвердил изъятие у бывшего градоначальника запрещенных средств.

«Это уголовное дело находится у нас в производстве, в настоящее время осуществляется предварительное расследование. Я не хотел бы оглашать его результаты до завершения. Но та информация, которая есть у СМИ, это уже общеизвестные факты. На самом деле то, что изъято, то изъято», - сообщил заместитель руководителя особо важного отдела Михаил Подольский.

Как сообщалось ранее, еще до того, как Сергей Гейченко написал заявление на увольнение, в районе проводились масштабные следственные действия, в ходе которых были изъяты денежные и наркотические средства. Их происхождение и причастность к деятельности бывшего александровского мэра в данный момент выясняется.