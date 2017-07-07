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Расследованием дела бывшего мэра Александровска занимается «особо важный отдел» - следком

Расследованием дела бывшего мэра Александровска занимается «особо важный отдел» - следком

"На самом деле то, что изъято, то изъято"

Уголовное дело в отношении Сергея Гейченко, 7 июля написавшего заявление об отставке с поста главы Александровск-Сахалинского района, прокомментировал сегодня представитель отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Михаил Подольский. Он отметил, что оглашать результаты предварительного следствия на промежуточном этапе – преждевременно и косвенно подтвердил изъятие у бывшего градоначальника запрещенных средств.

«Это уголовное дело находится у нас в производстве, в настоящее время осуществляется предварительное расследование. Я не хотел бы оглашать его результаты до завершения. Но та информация, которая есть у СМИ, это уже общеизвестные факты. На самом деле то, что изъято, то изъято», - сообщил заместитель руководителя особо важного отдела Михаил Подольский.

Как сообщалось ранее, еще до того, как Сергей Гейченко написал заявление на увольнение, в районе проводились масштабные следственные действия, в ходе которых были изъяты денежные и наркотические средства. Их происхождение и причастность к деятельности бывшего александровского мэра в данный момент выясняется.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:51 0
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Сергей Гейченко
Место
Александровск-Сахалинский
Прочее
отдел по расследованию особо важных делуголовное дело
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Комментарии
Korennoy
Написано сегодня, в 14:07
На выходе как обычно 3 года условно, 100 труб штрафа и 2 года не занимать руководящие должности... Плавали, знаем...
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