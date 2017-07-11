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В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
Фото: gismeteo.ru

В Северо-Курильске объявлена тревога цунами

Волна придет в 12:48

18 июля в 10.34 Центром цунами ФГБУ «Сахалинское УГМС» объявлена тревога «цунами» в связи с землетрясением, зарегистрированным на Командорских островах. Под воздействие волн цунами может попасть прибрежная часть Северо-Курильска. Ориентировочное время подхода волны 12.48.

В указанном районе включена система оповещения, люди покидают прибрежную зону. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Ведётся расчёт возможных последствий прохождения волн цунами. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию.

Всем находящимся в прибрежной части Северо-Курильского района, следует немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях - 30 - 40 м над уровнем моря. На возвышенности следует взбираться вверх по склону, избегая русел рек и ручьёв. Добравшись до безопасного места, следует оказать помощь детям, пожилым людям и инвалидам. Уходить с возвышенности следует ТОЛЬКО после сигнала «ОТБОЙ ТРЕВОГИ ЦУНАМИ».

12:07 В районе Командорских островов (Камчатский край) сегодня в 10:34 по сахалинскому времени произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 7,7 балла, сообщили astv.ru на сейсмостанции Южно-Сахалинска. Глубина гипоцентра составила 26 километров, он находился в 233 километрах от села Никольское. Подземные толчки ощутили жители Камчатки, включая Петропавловск-Камчатский.

Точные координаты гипоцентра: 54,5 градуса северной широты; 168,6 градуса восточной долготы.

После оценки параметров землетрясения сахалинское управление МЧС объявило тревогу цунами для жителей Северо-Курильского района. Ведется визуальное наблюдение за уровнем моря.

Ранее такая же тревога была объявлена специалистами МЧС в Камчатском крае. Как сообщает ИА «Кам 24», возможен подход волны цунами высотой до 50 сантиметров к селу Никольское Алеутского района Камчатки.

12:12 МЧС сообщило о снятии тревоги.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:43 0
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Северо-Курильск
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:55
Дай Бог обойдется
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:55 Отредактированно сегодня, в 11:55
Ничего себе!
Надеюсь, что все обойдется...


Землетрясение магнитудой 7.4 произошло во вторник в Беринговом море в 233 километрах от села Никольское Камчатского края, сообщает Геологическая служба США (USGS).

РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170718/1498662661.html
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:57
Страшно-то как, наверное, курильчанам...Может, и не будет ничего, но лучше перестраховаться...
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+4
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:01
ого
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 12:01
Опупеть, вот где адреналина по самое не хочу. Дай бог, что бы обошлось.
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+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 12:04
Хоть бы обошлось!
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+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 12:07
Держитесь ребята.
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+1
Limit395
Написано сегодня, в 12:23
В разделать "общество"написала,что ни чего не будет.Обошлось
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