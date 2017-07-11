В Северо-Курильске объявлена тревога цунами

Фото: gismeteo.ru

18 июля в 10.34 Центром цунами ФГБУ «Сахалинское УГМС» объявлена тревога «цунами» в связи с землетрясением, зарегистрированным на Командорских островах. Под воздействие волн цунами может попасть прибрежная часть Северо-Курильска. Ориентировочное время подхода волны 12.48.

В указанном районе включена система оповещения, люди покидают прибрежную зону. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Ведётся расчёт возможных последствий прохождения волн цунами. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию.

Всем находящимся в прибрежной части Северо-Курильского района, следует немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях - 30 - 40 м над уровнем моря. На возвышенности следует взбираться вверх по склону, избегая русел рек и ручьёв. Добравшись до безопасного места, следует оказать помощь детям, пожилым людям и инвалидам. Уходить с возвышенности следует ТОЛЬКО после сигнала «ОТБОЙ ТРЕВОГИ ЦУНАМИ».

12:07 В районе Командорских островов (Камчатский край) сегодня в 10:34 по сахалинскому времени произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 7,7 балла, сообщили astv.ru на сейсмостанции Южно-Сахалинска. Глубина гипоцентра составила 26 километров, он находился в 233 километрах от села Никольское. Подземные толчки ощутили жители Камчатки, включая Петропавловск-Камчатский.

Точные координаты гипоцентра: 54,5 градуса северной широты; 168,6 градуса восточной долготы.

После оценки параметров землетрясения сахалинское управление МЧС объявило тревогу цунами для жителей Северо-Курильского района. Ведется визуальное наблюдение за уровнем моря.

Ранее такая же тревога была объявлена специалистами МЧС в Камчатском крае. Как сообщает ИА «Кам 24», возможен подход волны цунами высотой до 50 сантиметров к селу Никольское Алеутского района Камчатки.

12:12 МЧС сообщило о снятии тревоги.