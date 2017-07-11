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На Сахалине началась кормозаготовительная кампания

На Сахалине началась кормозаготовительная кампания

Область рассчитывает выйти на самообеспечение грубыми и влажными кормами и завозить только концентрированные корма

Заготовка кормов на зимне-стойловый период ведется во всех сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона.  

Как рассказала главе профильного министерства генеральный директор совхоза «Южно-Сахалинского» Светлана Пахомова, на данный момент у них содержится почти 4 тысячи коров. Половина стада - животные мясного направления нескольких пород: герефордской, абердин-ангусской, казахской белоголовой и шароле. Заготовить для них достаточное количество кормов помогает современная техника, приобретенная за счет областного бюджета.

- В совхозе 54 новые сельхозмашины, среди которых и техника, позволяющая непосредственно во время уборки упаковывать сено в полиэтилен. Задача совхоза заготовить около 30 тысяч тонн кормов. И это вполне реально, благодаря полному переоснащению. Для сравнения, в прошлом году мы смогли заготовить всего 20 тысяч тонн сенажа за три летних месяца. А сейчас за пять дней - 7 тысяч тонн, это очень высокий результат, - делится впечатлениями Светлана Пахомова.

Как сообщают в областном минсельхозе, в селе Раздольном Корсаковского района на данный момент уже построены и заполняются новые силосные траншеи. Размер каждого бетонного сооружения 90 на 18 метров. Их основная задача - защитить силосную массу от доступа воздуха, проникновения воды и промерзания. Всё это делается, чтобы в зимний период обеспечить крупный рогатый скот сочными кормами. Осенью здесь будет введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на тысячу голов.

- В этом году мы рассчитываем выйти на самообеспечение грубыми и влажными кормами и завозить только концентрированные корма, - сказал, подводя итоги рабочей поездки, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области Александр Якуша.

 

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На Сахалине началась кормозаготовительная кампания, Фото: 2
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На Сахалине началась кормозаготовительная кампания
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:10 0
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Комментарии
observer69
Написано сегодня, в 13:24 Отредактированно сегодня, в 13:24
Причитав статью, а ж советскими временами повеяло, уехать в деревню что ли... Поднять бы по всему Сахалину животноводство
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Online
Nord Online
Написано сегодня, в 14:01
Ну техника во всяком случае выглядит прилично.
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