новости
новости
Регистрация
Канатная дорога "Горного воздуха" не будет работать почти месяц
Фото Светланы Демченко

Канатная дорога "Горного воздуха" не будет работать почти месяц

Остановка связана с профилактическими работами и подготовкой к новому зимнему сезону

С 25 июля по 23 августа включительно канатная дорога на среднюю и верхнюю площадки СТК «Горный воздух» будет закрыта. Остановка связана с профилактическими работами и подготовкой к новому зимнему сезону.

Подготовительные работы начнутся 23 июля и продлятся до начала августа.  Затем специалисты СТК, в соответствии с техническим регламентом эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог,  проведут замену подшипников и обводных шкивов станций.

Все работы проведут под руководством и участием представителя компании производителя канатно-кресельной дороги  Doppelmayr.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:56 0
Другие статьи по темам
Прочее
СТК "Горный воздух"
Популярное на ASTV
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Ядовитый паук укусил сахалинца
Ядовитый паук укусил сахалинца

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинцев и курильчан приглашают выбрать фильмы для акции "Ночь кино"
Сахалинцев и курильчан приглашают выбрать фильмы для акции "Ночь кино"
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru