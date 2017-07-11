Канатная дорога "Горного воздуха" не будет работать почти месяц

Фото Светланы Демченко

Остановка связана с профилактическими работами и подготовкой к новому зимнему сезону

С 25 июля по 23 августа включительно канатная дорога на среднюю и верхнюю площадки СТК «Горный воздух» будет закрыта. Остановка связана с профилактическими работами и подготовкой к новому зимнему сезону.

Подготовительные работы начнутся 23 июля и продлятся до начала августа. Затем специалисты СТК, в соответствии с техническим регламентом эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог, проведут замену подшипников и обводных шкивов станций.

Все работы проведут под руководством и участием представителя компании производителя канатно-кресельной дороги Doppelmayr.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области