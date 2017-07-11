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Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев
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Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев

На деревянной лодке они потерялись в густом тумане

Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев.

Как стало известно astv.ru, в ночь с 13 на 14 июля мужчины на деревянной лодке отправились из села Некрасовка Охинского района к судну "Рауда", стоящему на рейде. На кунгасе они везли воду.

В назначенное время на борту корабля мужчины не появились. Поиски, организованные силами команды "Рауды" и проходящих мимо судов, не приносили результатов. 15 июля сообщение о пропавших передали в МЧС. 

Кунгас нашли только 16 июля. Лодку с людьми экипаж РС "Рауда" обнаружил в 12 милях юго-западнее того места, где они пропали. Спасенные рассказали, что сошли с курса и потерялись из-за густого тумана. Состояние поднятых на борт сахалинцев удовлетворительное. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:30 0
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Комментарии
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marrozz Online
Написано сегодня, в 09:44 Отредактированно сегодня, в 09:44
мужикам реально повезло. или не повезло?...
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+2
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KirrrA Online
Написано сегодня, в 10:16
marrozz, конечно повезло... а если бы раздуло
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0
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evgenytolich Online
Написано сегодня, в 09:48
М-да, GPS-навигатор никто не сообразил взять? Да и отправляться в ночь решение скажу так, не совсем здравое! Безбашеность нашего народа прямо таки зашкаливает!
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+2
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КисМа") Online
Написано сегодня, в 09:51
Экстремалы однако...
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+1
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 09:52
....Четверо в лодке не считая собаки!Повезло.
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+3
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