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На деревянной лодке они потерялись в густом тумане

Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев.

Как стало известно astv.ru, в ночь с 13 на 14 июля мужчины на деревянной лодке отправились из села Некрасовка Охинского района к судну "Рауда", стоящему на рейде. На кунгасе они везли воду.

В назначенное время на борту корабля мужчины не появились. Поиски, организованные силами команды "Рауды" и проходящих мимо судов, не приносили результатов. 15 июля сообщение о пропавших передали в МЧС.

Кунгас нашли только 16 июля. Лодку с людьми экипаж РС "Рауда" обнаружил в 12 милях юго-западнее того места, где они пропали. Спасенные рассказали, что сошли с курса и потерялись из-за густого тумана. Состояние поднятых на борт сахалинцев удовлетворительное.