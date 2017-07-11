Сахалинцев и курильчан приглашают выбрать фильмы для акции "Ночь кино"

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Второй год подряд во всех отечественных кинотеатрах, присоединившихся к Всероссийской акции «Ночь кино», 27 августа будут демонстрироваться популярные российские фильмы. В настоящее время идет подготовка к акции на Сахалине и Курильских островах. Об этом сообщают в региональном министерстве культуры и архивного дела.

Как и в прошлом году киноленты, которые покажут в рамках «Ночи кино», выберут сами зрители. Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ объявил интернет-голосование. Все желающие могут проголосовать за любое количество лент из списка, представленного на сайте ТАСС. Для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера голосования, которое продлится до 25 июля.

Первая акция «Ночь кино» в Сахалинской области прошла на двух площадках: на открытом кинотеатре в Южно-Сахалинске и Поронайске. В этом году будут задействованы по возможности все действующие кинотеатры.