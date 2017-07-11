Более 350 сахалинцев в 2016 году попали на известную уловку телефонных мошенников

На Сахалине выросло число мошенничеств с использованием современных технологий. Начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области Роман Щур рассказал astv.ru как действуют мошенники и как не попасться на их уловки.

- Насколько распространены преступления, которые совершают с помощью сотовых телефонов или через Интернет?

- В Сахалинской области в 2016 году общий рост преступности составил 9%. Во многом это произошло за счет краж и мошенничеств которые все чаще совершаются с использованием современных телекоммуникационных технологий.

Всё больше покупок мы совершаем через Интернет, расплачиваемся банковскими картами, а без мобильной связи нашу жизнь представить нельзя.

И все больше мы сталкиваемся с недобросовестностью, как житель Поронайска, который перечислил 50 тысяч рублей за поставку стройматериалов из Южно-Сахалинска. Он узнал о поставщике на одном из региональных интернет-сайтов, позвонил, перевел оплату на банковский счет, но товар не дождался. По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

В СМИ много раз рассказывали про обман пожилых людей, когда им звонят и представляются родственниками, быстро сообщают, что совершили преступление, например, сбили кого-либо в дорожно-транспортном происшествии или совершили убийство, и срочно нужны деньги. Старики передают крупные суммы злоумышленникам, как правило, уже стоящим возле входной двери, либо водителям такси, которые выступают в роли посредников. Лишь после этого жертвы звонят и выясняют, что никаких происшествий с родными не происходило. Про этот способ обмана говорили в телепрограммах и на радио. Однако пожилые люди постоянно попадаются на удочку мошенников. Не так давно 80-тилетний пенсионер из Углегорска перечислил 20 тысяч рублей злоумышленникам, думая, что помогает внуку, попавшему в ДТП.

Всего в прошлом году подобным способом было обмануто более 350 жителей Сахалинской области, это вдвое больше чем в 2015 (353 против 159).

Несмотря на чувство жалости, которое возникает по отношению к жертвам таких преступлений, все должны понимать, что они, перечисляют деньги на взятку должностному лицу, что карается законом.

- Какие еще есть виды мошенничеств с использованием современных технологий?

- Существует такое понятие как «вирус-баннер» – это электронный вирус, который блокирует экран мобильного телефона, планшета или компьютера. Для разблокировки пользователю предлагают отослать сообщение на короткий номер.

За отправку SMS списывается определенная сумма, которая в дальнейшем переводится в криптовалюту, и перечисляется на счета в иностранных банках.

Другой вид мошенничества условно можно назвать «возврат ошибочно перечисленных денег»: на ваш телефон приходит сообщение: «я случайно положил деньги на Ваш номер, верните». И действительно, на ваш номер происходит сообщение о зачислении. У многих подключен мобильный банк, и в течение короткого времени вы переводите сумму на указанный в SMS номер. Тем временем злоумышленник через оператора тут же отменяет свою операцию как ошибочно совершенную.

Ещё один распространённый вид мошенничества, когда звонящий, сообщает о том, что он является оператором компании сотовой связи и под предлогом неисправности сети, просит набрать на телефоне комбинацию цифр и символов якобы для проверки, однако на самом деле комбинация является командой для перевода денег с привязанной к номеру телефона банковской карты.

Бывают случаи, когда звонят якобы работники банка и просят назвать им цифры на оборотной стороне банковской карты.

В других случаях приходит SMS о том, что у вас заблокирована банковская карта и необходимо перезвонить на указанный в сообщении номер. Но ответит там не представитель банка, а мошенник. Сообщить он может всё, что угодно, например, что с вашего счёта случайно сняты, допустим, 2 тысячи рублей, и нужно быстро выполнить ряд действий пока не сняли все оставшиеся на счету средства.

Под руководством псевдо службы поддержки жертва бежит к банкомату, либо через мобильный банк перечисляет деньги на предложенный счёт.

- Оказывает ли влияние прокуратура на проблему, связанную с преступностью такого рода?

-Нередко органы следствия и дознания принимают решения об отказе в возбуждении уголовного дела, либо, направляют материалы по подследственности в другой регион. В прошлом году нами пресечено 17 попыток необоснованной передачи сообщений в иные регионы, вскрыто 50 материалов о хищениях с использованием IТ-технологий, по которым были приняты незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Все они отменены после нашего вмешательства, уголовные дела расследуются.

В ноябре прошлого года в прокуратуре Сахалинской области прошло межведомственное совещание. Там обсуждали крайне низкую раскрываемость таких преступлений, она составляла лишь 2 %. Комплекс выработанных на совещании мер позволил правоохранительным органам продвинуться вперед, только за декабрь раскрываемость повысилась с 2 до 9 %. В этом году раскрыто и в настоящее время находится в окончательной стадии расследования уголовное дело в отношении лица, совершившего свыше 40 преступлений по схеме «попавший в ДТП родственник».

- Как не стать жертвой таких преступлений?

- Не доверяйте незнакомым людям, не совершайте покупки в сомнительных Интернет-магазинах, не пользуйтесь ссылками на сайты, поступающими через СМС сообщения от незнакомых. Не сообщайте никому, кем бы они не представлялись, реквизиты своей банковской карты, ведь в большинстве банковских договоров указано, что при правильном вводе ПИН-кода банк не несет ответственности за произведенные операции, что исключает их оспаривание и возврат денежных средств. Но если все же стали жертвой, помните, что успешность расследования телефонных и Интернет мошенничеств зависит от того, насколько оперативно проведено следствие.

Сейчас для подачи заявления не обязательно лично обращаться в дежурную часть. Сообщения о преступлениях принимаются по телефону, а также через официальные сайты.