Более 350 сахалинцев в 2016 году попали на известную уловку телефонных мошенников
В области резко выросло число преступлений с использованием современных технологий
На Сахалине выросло число мошенничеств с использованием современных технологий. Начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области Роман Щур рассказал astv.ru как действуют мошенники и как не попасться на их уловки.
- Насколько распространены преступления, которые совершают с помощью сотовых телефонов или через Интернет?
- В Сахалинской области в 2016 году общий рост преступности составил 9%. Во многом это произошло за счет краж и мошенничеств которые все чаще совершаются с использованием современных телекоммуникационных технологий.
Всё больше покупок мы совершаем через Интернет, расплачиваемся банковскими картами, а без мобильной связи нашу жизнь представить нельзя.
И все больше мы сталкиваемся с недобросовестностью, как житель Поронайска, который перечислил 50 тысяч рублей за поставку стройматериалов из Южно-Сахалинска. Он узнал о поставщике на одном из региональных интернет-сайтов, позвонил, перевел оплату на банковский счет, но товар не дождался. По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
В СМИ много раз рассказывали про обман пожилых людей, когда им звонят и представляются родственниками, быстро сообщают, что совершили преступление, например, сбили кого-либо в дорожно-транспортном происшествии или совершили убийство, и срочно нужны деньги. Старики передают крупные суммы злоумышленникам, как правило, уже стоящим возле входной двери, либо водителям такси, которые выступают в роли посредников. Лишь после этого жертвы звонят и выясняют, что никаких происшествий с родными не происходило. Про этот способ обмана говорили в телепрограммах и на радио. Однако пожилые люди постоянно попадаются на удочку мошенников. Не так давно 80-тилетний пенсионер из Углегорска перечислил 20 тысяч рублей злоумышленникам, думая, что помогает внуку, попавшему в ДТП.
Всего в прошлом году подобным способом было обмануто более 350 жителей Сахалинской области, это вдвое больше чем в 2015 (353 против 159).
Несмотря на чувство жалости, которое возникает по отношению к жертвам таких преступлений, все должны понимать, что они, перечисляют деньги на взятку должностному лицу, что карается законом.
- Какие еще есть виды мошенничеств с использованием современных технологий?
- Существует такое понятие как «вирус-баннер» – это электронный вирус, который блокирует экран мобильного телефона, планшета или компьютера. Для разблокировки пользователю предлагают отослать сообщение на короткий номер.
За отправку SMS списывается определенная сумма, которая в дальнейшем переводится в криптовалюту, и перечисляется на счета в иностранных банках.
Другой вид мошенничества условно можно назвать «возврат ошибочно перечисленных денег»: на ваш телефон приходит сообщение: «я случайно положил деньги на Ваш номер, верните». И действительно, на ваш номер происходит сообщение о зачислении. У многих подключен мобильный банк, и в течение короткого времени вы переводите сумму на указанный в SMS номер. Тем временем злоумышленник через оператора тут же отменяет свою операцию как ошибочно совершенную.
Ещё один распространённый вид мошенничества, когда звонящий, сообщает о том, что он является оператором компании сотовой связи и под предлогом неисправности сети, просит набрать на телефоне комбинацию цифр и символов якобы для проверки, однако на самом деле комбинация является командой для перевода денег с привязанной к номеру телефона банковской карты.
Бывают случаи, когда звонят якобы работники банка и просят назвать им цифры на оборотной стороне банковской карты.
В других случаях приходит SMS о том, что у вас заблокирована банковская карта и необходимо перезвонить на указанный в сообщении номер. Но ответит там не представитель банка, а мошенник. Сообщить он может всё, что угодно, например, что с вашего счёта случайно сняты, допустим, 2 тысячи рублей, и нужно быстро выполнить ряд действий пока не сняли все оставшиеся на счету средства.
Под руководством псевдо службы поддержки жертва бежит к банкомату, либо через мобильный банк перечисляет деньги на предложенный счёт.
- Оказывает ли влияние прокуратура на проблему, связанную с преступностью такого рода?
-Нередко органы следствия и дознания принимают решения об отказе в возбуждении уголовного дела, либо, направляют материалы по подследственности в другой регион. В прошлом году нами пресечено 17 попыток необоснованной передачи сообщений в иные регионы, вскрыто 50 материалов о хищениях с использованием IТ-технологий, по которым были приняты незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Все они отменены после нашего вмешательства, уголовные дела расследуются.
В ноябре прошлого года в прокуратуре Сахалинской области прошло межведомственное совещание. Там обсуждали крайне низкую раскрываемость таких преступлений, она составляла лишь 2 %. Комплекс выработанных на совещании мер позволил правоохранительным органам продвинуться вперед, только за декабрь раскрываемость повысилась с 2 до 9 %. В этом году раскрыто и в настоящее время находится в окончательной стадии расследования уголовное дело в отношении лица, совершившего свыше 40 преступлений по схеме «попавший в ДТП родственник».
- Как не стать жертвой таких преступлений?
- Не доверяйте незнакомым людям, не совершайте покупки в сомнительных Интернет-магазинах, не пользуйтесь ссылками на сайты, поступающими через СМС сообщения от незнакомых. Не сообщайте никому, кем бы они не представлялись, реквизиты своей банковской карты, ведь в большинстве банковских договоров указано, что при правильном вводе ПИН-кода банк не несет ответственности за произведенные операции, что исключает их оспаривание и возврат денежных средств. Но если все же стали жертвой, помните, что успешность расследования телефонных и Интернет мошенничеств зависит от того, насколько оперативно проведено следствие.
Сейчас для подачи заявления не обязательно лично обращаться в дежурную часть. Сообщения о преступлениях принимаются по телефону, а также через официальные сайты.
А от куда взяты данные у кого какой телефон, да потому что кругом требуют, мол, сюда нужно, туда нужно ваши данные...
Бизнесмены, внедряющие в жизнь технологию компьютерной системы, для этого и перестраивались...
А потом, вот такие новости ".В области резко выросло число преступлений с использованием современных технологий",
что народ мол такой "тупой", а все дельцы, ну прям такие "умные", а мы вас информируем... Хорошо пристроились....
Я: А что случилось? Давай перезвоню?
БШ: У меня сел телефон. А срочно надо получить код. Не волнуйся, это бесплатно.
Я: Ну ладно, давай. Мой номер 89123123123 (хотя этого не стоит делать - никогда)
Приходит 2 смс одна на оплату "Оков" на 50 рублей. Другая подписка на "оки", естесственно тоже не бесплатная.
БШ: Ну что пришёл код? Напиши мне.
Я: Ты знаешь, у меня стоит запрет на контентные номера, с которых приходят смс об оплате.
Тишина. Пытаюсь зайти в профиль одноклассницы. а мне высвечивается: "Пользователь внес вас в чёрный список."
Финиш.
Написал другой однокласснице, что профиль Имярек сломан и с него явный школьник, пишущий с ошибками, пытается выманивать деньги.
Ответ порадовал: "Да это уже не в первый раз"
Так что если к вам вдруг обратился одноклассник, который находится в ваших друзьях на сайте, но вы с ним не общались фиг его знает сколько времени, и даже не знаете его номер телефона, а попал он туда лишь по той причине, что вы когда-то лет ....цать назад учились в одном классе...
Не стоит лихо бросаться помогать пересылать коды, деньги или другую мат помощь