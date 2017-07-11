Житель Троицкого осужден за размещение в соцсети экстремистских песен

Анивский районный суд вынес приговор 21-летнему жителю села Троицкое Анивского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку расы, национальности и происхождения).

Суд установил, что с 29 июля 2015 года по 8 июня 2016 года подсудимый, придерживаясь националистической идеологии, умышленно размещал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своей странице в социальной сети «Вконтакте» аудиозаписи музыкальной группы, тексты которых включены в список экстремистских материалов, поскольку содержат высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признаку расы, национальности и происхождения.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал, по его ходатайству дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, признание вины подсудимым, приговорил последнего к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.