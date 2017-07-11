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Житель Троицкого осужден за размещение в соцсети экстремистских песен

Житель Троицкого осужден за размещение в соцсети экстремистских песен

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал

Анивский районный суд вынес приговор 21-летнему жителю села Троицкое Анивского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку расы, национальности и происхождения). 

Суд установил, что с 29 июля 2015 года по 8 июня 2016 года подсудимый, придерживаясь националистической идеологии, умышленно размещал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своей странице в социальной сети «Вконтакте» аудиозаписи музыкальной группы, тексты которых включены в список экстремистских материалов, поскольку содержат высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признаку расы, национальности и происхождения.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал, по его ходатайству дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, признание вины подсудимым, приговорил последнего к  2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:12 0
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экстремизм. соцсети
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Комментарии
Online
Сергей Сергеевич Online
Написано сегодня, в 11:35 Отредактированно сегодня, в 11:35
Мне интересно... а если у меня в инете библиотека какого-нибудь Мерлин Мэнсона или ещё кого, я понятия не имею о чём их песни, я балдею от музона... но судя по клипам-жесть
.
Так я преступник???
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