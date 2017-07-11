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Угнанный автомобиль разбили в пригороде Южно-Сахалинска

Угнанный автомобиль разбили в пригороде Южно-Сахалинска

Машина вылетела в кювет в районе Березняков

Сегодня утром, 17 июля южнее Березняков в кювете оказался автомобиль Toyota Corolla. Иномарка получила серьезные механические повреждения. По словам владельца, машина не подлежит восстановлению.

"Автомобиль был припаркован во дворе нашего дома по улице Больничной. Часа в три ночи его угнали неизвестные. Только сейчас я узнал, что машина разбита", - говорит южносахалинец. 

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Преступники, похитившие "Короллу", пока не установлены. 

Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 11:22 +1
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:27
ну жееет народ писец .
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+1
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Сергей Сергеевич Online
Написано сегодня, в 11:37
Vitaliy Borodin, народ???
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:38
Vitaliy Borodin, на народ это мало что напоминает
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0
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:39
Сергей Сергеевич, не ну хоть они и уроды что такое выделывают , но все же люди , правда хз что у них в бошке твориться в такие моменты и на что вобще расчитывали
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0
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lakostochka Online
Написано сегодня, в 11:28
Какие твари...
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