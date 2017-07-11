Угнанный автомобиль разбили в пригороде Южно-Сахалинска

Сегодня утром, 17 июля южнее Березняков в кювете оказался автомобиль Toyota Corolla. Иномарка получила серьезные механические повреждения. По словам владельца, машина не подлежит восстановлению.

"Автомобиль был припаркован во дворе нашего дома по улице Больничной. Часа в три ночи его угнали неизвестные. Только сейчас я узнал, что машина разбита", - говорит южносахалинец.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Преступники, похитившие "Короллу", пока не установлены.