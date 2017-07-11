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ФК «Ноглики» для победы над «Сахалином-М» хватило одного гола

ФК «Ноглики» для победы над «Сахалином-М» хватило одного гола

26 июля южносахалинцы вновь примут северян в рамках первенства страны

16 июля «Сахалин-М» в рамках первенства России принимал ФК «Ноглики». «Островное дерби» прошло на стадионе «Спартак».

Как сообщают в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, обе команды начали сезон не лучшим образом. Однако если «Сахалин-М» проиграл два матча «Лучу-Энергии-М», то северяне все же сумели обменяться с приморцами победами. Поэтому хозяевам поля, чтобы совсем уж не выпасть из гонки за золотом, нужно было побеждать. То же самое касалось и их соперников, в планы которых три потерянных очка не вписывались ни коим образом.

«Сахалин-М» воспользовался опцией регламента, позволяющей участвовать в матче игрокам главной команды острова. На поле вышли Федор Первушин, Никита Сурков и Евгений Духнов. С одной стороны, это – бесспорное усиление, но с другой – не все так просто. Ведь у «новичков» не было достаточного времени, чтобы вписаться в командную игру. А футбол в последнее время эволюционируют в сторону командного взаимодействия, где едва ли не все решают нюансы. Достаточно сравнить игру Месси за «Барселону» и сборную Аргентины, чтобы понять, о чем идет речь.

Есть еще и третий фактор, о котором не стоит забывать. Матчи третьего дивизиона позволяют игрокам «Сахалина» получать игровую практику, а футболисты «Сахалина-М» учатся у них и видят, в чем им уступают, и над чем нужно работать на тренировках.

Вот то, над чем хозяева поля работали на тренировках, они и показали в начале матча, когда устроили осаду ворот гостей. Но северяне в обороне действовали довольно уверенно и хладнокровно, избегая откровенных «пожаров» у своих ворот. А к середине тайма они постепенно отодвинули игру в центр поля.

После этого моменты стали возникать уже и у ворот «Сахалина-М». Один из них привел к взятию ворот. На 39-й минуте Александр Разумов отпасовал Кристиану Волохову, который метров с 23-х послал мяч в сетку.

«Сахалин-М», разыграв мяч в центре поля, быстро доставили его к штрафной гостей, где те были вынуждены нарушить правила. Евгений Духнов сочно пробил со штрафного, и быть бы голу, если бы не сэйв Дениса Хомякова.

После перерыва команды продолжили игру на встречных курсах, радуя болельщиков эмоциями и жаждой борьбы. Голевых моментов было, правда, немного. Защитники обеих команд действовали практически без нареканий, да и игрокам атаки все же не хватало креативности. Незадолго до конца матча «Ноглики» могли удвоить счет, но удар Дениса Абрамова приняла на себя перекладина.

В итоге все завершилось минимальной победой северян – 1:0. У хозяев поля есть десять дней на исправление ошибок. 26 июля они вновь примут ФК «Ноглики» в рамках первенства страны. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:01 0
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