Река, в которой купаются школьники Долинска, заполнена сточными водами

Фото очевидцев

Жители Долинска обнаружили несанкционированный сброс сточных вод в реку Излучную. Как сообщает местная жительница, в этом месте они с семьей обычно отдыхают, когда выдаются солнечные деньки. В этот раз пикник был испорчен - стойкий запах канализации распространился на много метров вокруг.

Очевидцы также отмечают, что место сброса находится недалеко от очистных сооружений города. И, возможно, именно сюда оттуда должна сбрасываться очищенная вода.

- Самое неприятное то, что дальше по течению купаются дети, и скорее всего, даже не подозревают в какой воде плавают, - отмечает сахалинка. - По моему эта речка ко всему прочему считается нерестовой.