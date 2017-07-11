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Река, в которой купаются школьники Долинска, заполнена сточными водами
Фото очевидцев

Река, в которой купаются школьники Долинска, заполнена сточными водами

Неприятный запах распространился на много метров вокруг

Жители Долинска обнаружили несанкционированный сброс сточных вод в реку Излучную. Как сообщает местная жительница, в этом месте они с семьей обычно отдыхают, когда выдаются солнечные деньки. В этот раз пикник был испорчен - стойкий запах канализации распространился на много метров вокруг. 

Очевидцы также отмечают, что место сброса находится недалеко от очистных сооружений города. И, возможно, именно сюда оттуда должна сбрасываться очищенная вода. 

- Самое неприятное то, что дальше по течению купаются дети, и скорее всего, даже не подозревают в какой воде плавают, - отмечает сахалинка. - По моему эта речка ко всему прочему считается нерестовой. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:26 0
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Комментарии
евгений
Написано сегодня, в 15:50
Я сегодня идиот.
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+1
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:33
Всем городом к экологам! Пусть разбераются с этими очистными!
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