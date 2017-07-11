Сахалинские села будут развивать за счет областного бюджета

На Сахалине дополнительную помощь окажут населенным пунктам с низким экономическим потенциалом. Это города и села, которые по тем или иным причинам лишились в постсоветский период крупных градообразующих предприятий, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Один из таких населенных пунктов – Чехов. С распадом Советского Союза в селе закрылись целлюлозно-бумажный и пищевой комбинаты. Власти сейчас работают над вопросами привлечения на территорию различных бизнес-структур. Однако прежде требуется решить многие инфраструктурные проблемы, которые ограничивают деловую активность. Капитального ремонта, к примеру, здесь требуют объекты жилищной, коммунальной и социальной сфер, а также дороги.

- Очевидно, что такие села сегодня нуждаются в дополнительной финансовой поддержке со стороны области. В этой связи мы планируем принять на уровне региона закон или иной нормативный документ, который будет регулировать выделение им помощи. Средства пойдут как на решение первостепенных проблем, так и улучшение в целом экономического положения, создание производств. Главная задача – чтобы для людей были созданы комфортные условия проживания, - сказал Олег Кожемяко.

Помимо Чехова в предварительный список населенных пунктов, которым предлагается оказывать целевую поддержку, вошли села Быков, Вахрушев и Восток. Этот перечень в дальнейшем может быть расширен. Средства из областного бюджета по этой программе районные администрации будут получать исключительно на развитие указанных территорий. За их расходованием установят жесткий контроль.