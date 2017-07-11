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Сахалинские села будут развивать за счет областного бюджета

Сахалинские села будут развивать за счет областного бюджета

Пока что в список попали Чехов, Быков, Вахрушев и Восток

На Сахалине дополнительную помощь окажут населенным пунктам с низким экономическим потенциалом. Это города и села, которые по тем или иным причинам лишились в постсоветский период крупных градообразующих предприятий, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Один из таких населенных пунктов – Чехов. С распадом Советского Союза в селе закрылись целлюлозно-бумажный и пищевой комбинаты. Власти сейчас работают над вопросами привлечения на территорию различных бизнес-структур. Однако прежде требуется решить многие инфраструктурные проблемы, которые ограничивают деловую активность. Капитального ремонта, к примеру, здесь требуют объекты жилищной, коммунальной и социальной сфер, а также дороги.

- Очевидно, что такие села сегодня нуждаются в дополнительной финансовой поддержке со стороны области. В этой связи мы планируем принять на уровне региона закон или иной нормативный документ, который будет регулировать выделение им помощи. Средства пойдут как на решение первостепенных проблем, так и улучшение в целом экономического положения, создание производств. Главная задача – чтобы для людей были созданы комфортные условия проживания, - сказал Олег Кожемяко.

Помимо Чехова в предварительный список населенных пунктов, которым предлагается оказывать целевую поддержку, вошли села Быков, Вахрушев и Восток. Этот перечень в дальнейшем может быть расширен. Средства из областного бюджета по этой программе районные администрации будут получать исключительно на развитие указанных территорий. За их расходованием установят жесткий контроль.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:30 0
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Комментарии
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:23 Отредактированно сегодня, в 15:24
Всем сёстрам по серьгам.... из позолоты.
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+2
Online
Андрей Кузьмин Online
Написано сегодня, в 17:49
sasch, Выборы скоро. А Сахалин прищипился и туго переваривает - с какого перепуга 50 млрд. руб. облбюджета в фонд развития ДВ отдали, самим не на что тратить? Вот КОН и ерзать начал - как-никак, во главе списка ЕдРо идет. Мол, с барского стола доходов СРП объедки электорату подкинем - пипл все схавает.
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+1
Online
Андрей Кузьмин Online
Написано сегодня, в 18:14
sasch, Любопытную инфо по Катару надыбал.
В конце 2016 года Кремль сделал Катару предложение, от которого нельзя было отказаться. Суть заключалась в отправке катарского газа не в ЕС, а напрямую в Азию, в счёт обязательств российского «Ямал СПГ», в то время как российский газ с ямальского месторождения, напротив, шел бы в Европу, но уже в счёт катарских продаж. Иными словами, Россия руками компании «Новатэк» заключала крупнейший газовый контракт с Дохой по реализации сжиженного газа на таких условиях, при которых Катар продает свой СПГ в Азию под видом российского, а Россия реализует тот же собственный объем в ЕС, но под видом катарского.
http://webnovosti.info/новости/катар-и-россия-деля..
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 18:38
Андрей Кузьмин, Во как! И тут нефтяники смошенничать решили, аж на мировом уровне
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0
Еще 2 комментария
Igor71
Написано сегодня, в 15:49
Опять пиар перед выборами. Что ещё пообещают.
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 15:51
Чистейшей воды пиар, а в последствии распил бабла выделенного на это.
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0
Online
Андрей Кузьмин Online
Написано сегодня, в 17:40
Серьезное начинание. Не ждать, пока какой частный инвестор заявится и всех облагодетельствует, а использовать доходы СРП для роста налогооблагаемой базы муниципалитетов. Будут условия для жизни и занятости населения - частный предприниматель подтянется. Для начала в сферу услуг.
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