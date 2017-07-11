Сахалинские села будут развивать за счет областного бюджета
Пока что в список попали Чехов, Быков, Вахрушев и Восток
На Сахалине дополнительную помощь окажут населенным пунктам с низким экономическим потенциалом. Это города и села, которые по тем или иным причинам лишились в постсоветский период крупных градообразующих предприятий, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.
Один из таких населенных пунктов – Чехов. С распадом Советского Союза в селе закрылись целлюлозно-бумажный и пищевой комбинаты. Власти сейчас работают над вопросами привлечения на территорию различных бизнес-структур. Однако прежде требуется решить многие инфраструктурные проблемы, которые ограничивают деловую активность. Капитального ремонта, к примеру, здесь требуют объекты жилищной, коммунальной и социальной сфер, а также дороги.
- Очевидно, что такие села сегодня нуждаются в дополнительной финансовой поддержке со стороны области. В этой связи мы планируем принять на уровне региона закон или иной нормативный документ, который будет регулировать выделение им помощи. Средства пойдут как на решение первостепенных проблем, так и улучшение в целом экономического положения, создание производств. Главная задача – чтобы для людей были созданы комфортные условия проживания, - сказал Олег Кожемяко.
Помимо Чехова в предварительный список населенных пунктов, которым предлагается оказывать целевую поддержку, вошли села Быков, Вахрушев и Восток. Этот перечень в дальнейшем может быть расширен. Средства из областного бюджета по этой программе районные администрации будут получать исключительно на развитие указанных территорий. За их расходованием установят жесткий контроль.
В конце 2016 года Кремль сделал Катару предложение, от которого нельзя было отказаться. Суть заключалась в отправке катарского газа не в ЕС, а напрямую в Азию, в счёт обязательств российского «Ямал СПГ», в то время как российский газ с ямальского месторождения, напротив, шел бы в Европу, но уже в счёт катарских продаж. Иными словами, Россия руками компании «Новатэк» заключала крупнейший газовый контракт с Дохой по реализации сжиженного газа на таких условиях, при которых Катар продает свой СПГ в Азию под видом российского, а Россия реализует тот же собственный объем в ЕС, но под видом катарского.
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