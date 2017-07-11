Мэр Южно-Курильска предстанет перед судом

Следственный комитет по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении мэра Южно-Курильска. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в 2014 году администрация города и ООО «Бигсан» заключили контракты на приобретение созданных в будущем квартир в новых жилых домах в Южно-Курильске. Согласно условиям, администрация должна была перечислить компании предоплату - 30% от цены контрактов - после окончания начального этапа строительства жилых домов, в которых приобретаются квартиры.

Вместе с тем, в апреле 2015 года обвиняемый неправомерно подписал дополнительные соглашения с ООО «Бигсан», которыми предусматривалась предоплата без выполнения продавцом условий о начале строительства жилых домов. В дальнейшем на расчетный счет общества были незаконно перечислены бюджетные деньги - более 171 миллиона рублей, тогда как строительство даже не началось.

Кроме этого, обвиняемый с января 2000 по ноябрь 2016 годов незаконно приобрел и хранил в своем жилище боеприпасы, в том числе бронебойно-зажигательные патроны.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.