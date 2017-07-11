новости
новости
Регистрация
Мэр Южно-Курильска предстанет перед судом
yaostrov.ru

Мэр Южно-Курильска предстанет перед судом

Он обвиняется в превышении должностных полномочий и хранении боеприпасов

Следственный комитет по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении мэра Южно-Курильска. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в 2014 году администрация города и ООО «Бигсан» заключили контракты на приобретение созданных в будущем квартир в новых жилых домах в Южно-Курильске. Согласно условиям, администрация должна была перечислить компании предоплату - 30% от цены контрактов - после окончания начального этапа строительства жилых домов, в которых приобретаются квартиры.

Вместе с тем, в апреле 2015 года обвиняемый неправомерно подписал дополнительные соглашения с ООО «Бигсан», которыми предусматривалась предоплата без выполнения продавцом условий о начале строительства жилых домов. В дальнейшем на расчетный счет общества были незаконно перечислены бюджетные деньги - более 171 миллиона рублей, тогда как строительство даже не началось. 

Кроме этого, обвиняемый с января 2000 по ноябрь 2016 годов незаконно приобрел и хранил в своем жилище боеприпасы, в том числе бронебойно-зажигательные патроны.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:23 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Курильск
Прочее
мэруголовное делопревышение полномочийденьгибоеприпасы
Популярное на ASTV
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Ядовитый паук укусил сахалинца
Ядовитый паук укусил сахалинца

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 13:50
Чёта, блин, новости всё чудесатее и чудесатее - у одного, якобы, наркотики нашли, у другого - боеприпасы...
Ответить
+2
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 14:30
Alenushka, что то я не видел новость что у кого то наркотики нашли ,
Ответить
+1
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 15:17 Отредактированно сегодня, в 15:17
Vitaliy Borodin, Да, была тут новость про одного мэра, да и на другом ресурсе тоже, потом убрали, видимо где-то нестыковочка вышла...
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинские села будут развивать за счет областного бюджета
Сахалинские села будут развивать за счет областного бюджета
Курильские экологи побывали в японском национальном парке Сиретоко
Курильские экологи побывали в японском национальном парке Сиретоко
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru