Фото и видео очевидцев
Лис вышел к жителям Южно-Сахалинска
Скорее всего, его прикормили местные жители
Сегодня, 16 июля, жители Южно-Сахалинска встретили лисицу на окраине города. Очевидцы сообщают, что они отправились на родник недалеко от бывшей воинской части по улице Украинской.
На видео видно, что оператор пытается погладить животное. Однако, лис так и не дал притронуться к себе.
Очевидцы также сообщают, что это место находится очень близко к жилым домам. Почти каждый день здесь гуляют дети. Возможно, местные жители сами прикормили животное, из-за чего оно и стало частым гостем здешних мест.
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Хотя,кажется,мы его уже нарушили...
Печально на всё это смотреть...Бедные зверюшки...
Ну и вообще их лучше не прикармливать-начинают наглеть.
Видимо лисам не хватает той массы рыбы в речках,что была еще лет 20 назад,поэтому потянулись к жилью. Лиса такой-же рыбоед летом,как и медведь. Так,что факт скорее печальный.