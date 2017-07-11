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Лис вышел к жителям Южно-Сахалинска
Фото и видео очевидцев

Лис вышел к жителям Южно-Сахалинска

Скорее всего, его прикормили местные жители

Сегодня, 16 июля, жители Южно-Сахалинска встретили лисицу на окраине города. Очевидцы сообщают, что они отправились на родник недалеко от бывшей воинской части по улице Украинской. 

На видео видно, что оператор пытается погладить животное. Однако, лис так и не дал притронуться к себе. 

Очевидцы также сообщают, что это место находится очень близко к жилым домам. Почти каждый день здесь гуляют дети. Возможно, местные жители сами прикормили животное, из-за чего оно и стало частым гостем здешних мест. 

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 20:24 +1
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Комментарии
Reader
Написано вчера, в 20:31
Лиса - рассадник заразы. Тяпнет за палец, месяц на антибиотиках сидеть
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+2
NARBLE
Написано вчера, в 20:51
Написано: "Возможно, местные жители сами прикормили животное, из-за чего оно и стало частым гостем здешних мест."

С трудом в это вериться....


Захотел есть, пошёл охоться, вдруг курятник отыщет...
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+1
НКолчина
Написано вчера, в 21:29
NARBLE, лисы очень быстро понимают, где дармовая еда, и приходят туда. Дней 10-15 прикормить на одном месте - ещё и тявкать будут, напоминая о себе
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+2
Vings
Написано вчера, в 21:32
NARBLE, возле кэмпов на севере они крутятся как медом намазано и на фиг им не нужны курятники и подобное. Лисы же хитрюшки и подлизки.
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+2
NARBLE
Написано вчера, в 21:36
НКолчина, Возможно вы и правы, но мне не приходилось с таким сталкиваться...
В основном люди говорили, что к ним в курятник повадилась приходить не званная гостья...
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0
Еще 6 комментариев
KsuKsu
Написано вчера, в 21:05
Лучше лис, чем медведь
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+2
DartVictor
Написано вчера, в 21:15
если житель не идёт к лИсу...
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+2
The only way
Написано вчера, в 21:16 Отредактированно вчера, в 21:16
И не боится же руку протягивать...
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+1
Vings
Написано вчера, в 21:35 Отредактированно вчера, в 21:37
The only way, руки на самом деле многие протягивают с едой к лисам. Только вот лиса фиг дас ее потрогать. Еду на близком расстоянии будет выпрашивать жалостливым взглядом, а дотронуться, то ни-ни. Это уже потом когда лиса и человек как друганы, то лиса допустит человеку вольности.
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+3
The only way
Написано вчера, в 22:12
Vings, Ну я бы побоялась, все таки это дикое животное.
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0
ZLOI275
Написано вчера, в 22:28
Это конечно классно. Но вот сегодня на даче у знакомых за дальним. Меня заяц чуть не снес и честно сказать напугал. От кого он летел я не увидел но рванул через соседние участки. И интересно но и как-то не по себе было....
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0
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 22:40
Господи,да он же исхудавший как узник Освенцима...
Ещё в 2006-ом в Пригородном на кэмп приходили жрать...почти ручные...это всё проекты...портим экологию,вмешиваемся в природу,звери ищут пропитание и не находят его...мы сами в этом виноваты...и вроде бы теперь сами и должны кормить(всё же наши звери,сахалинские),с другой стороны нельзя нарушать природный баланс...
Хотя,кажется,мы его уже нарушили...
Печально на всё это смотреть...Бедные зверюшки...
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+1
Troyan
Написано вчера, в 23:34
Нельзя гладить диких животных....от бешенства невозможно вылечить человека....кранты...
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0
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 02:26
Кормил лис на севере. Из рук лучше ничего не давать-лиса не знает где кончается угощение и начинаются пальцы,может сильно цапнуть. А на зубах у нее рассадник инфекции,как говорят-"зубной яд". Очень долго заживает ранка.
Ну и вообще их лучше не прикармливать-начинают наглеть.
Видимо лисам не хватает той массы рыбы в речках,что была еще лет 20 назад,поэтому потянулись к жилью. Лиса такой-же рыбоед летом,как и медведь. Так,что факт скорее печальный.
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