Лис вышел к жителям Южно-Сахалинска

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 16 июля, жители Южно-Сахалинска встретили лисицу на окраине города. Очевидцы сообщают, что они отправились на родник недалеко от бывшей воинской части по улице Украинской.

На видео видно, что оператор пытается погладить животное. Однако, лис так и не дал притронуться к себе.

Очевидцы также сообщают, что это место находится очень близко к жилым домам. Почти каждый день здесь гуляют дети. Возможно, местные жители сами прикормили животное, из-за чего оно и стало частым гостем здешних мест.