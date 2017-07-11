Фото очевидцев
Микроавтобус и седан столкнулись на мокрой дороге в Южно-Сахалинске
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня, 16 июля, в примерно 22:00 на улице Ленина возле детской областной больницы произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что Toyota Crown ехал с юга на север по улице Ленина, а микроавтобус Nissan Largo выезжал с поворота на детскую больницу и не пропустил седан.
По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
Очевидцы сообщают, что, возможно, решающую роль в аварии сыграл мокрый асфальт - его буквально только что полили водой, а также отблески фонарей от мокрой дороги, из-за которых водители могли не заметить друг друга в темноте.
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