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Микроавтобус и седан столкнулись на мокрой дороге в Южно-Сахалинске
Фото очевидцев

Микроавтобус и седан столкнулись на мокрой дороге в Южно-Сахалинске

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 16 июля, в примерно 22:00 на улице Ленина возле детской областной больницы произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что Toyota Crown ехал с юга на север по улице Ленина, а микроавтобус Nissan Largo выезжал с поворота на детскую больницу и не пропустил седан.

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Очевидцы сообщают, что, возможно, решающую роль в аварии сыграл мокрый асфальт - его буквально только что полили водой, а также отблески фонарей от мокрой дороги, из-за которых водители могли не заметить друг друга в темноте. 

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 22:42 +2
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Комментарии
Nektos
Написано вчера, в 22:50
Внимательнее надо быть особенно в условиях плохой видимости на дороге
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+4
Troyan
Написано вчера, в 23:29
И фар не было видно....ну что за ерунда...
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+2
serega
Написано сегодня, в 00:38
Ха Ха... Виноваты ты кто полил дороги?
Или виноват голос внури себя: Да я успею!!!
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0
SWATIMYR
Написано сегодня, в 01:14
.." отблески фонарей от мокрой дороги, из-за которых водители могли не заметить друг друга в темноте. " - вот в чём дело! Новая категория: водители-кроты!
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0
YuliyaK
Написано сегодня, в 01:55
SWATIMYR, нет! Блястящий от чистоты асфальт.
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0
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