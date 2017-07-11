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В следующую пятницу ASTV.RU проведет пятичасовой фотоквест

В следующую пятницу ASTV.RU проведет пятичасовой фотоквест

Большинство участников уже набраны

Ровно через неделю в Южно-Сахалинске пройдет фотоквест, организованный astv.ru совместно с партнерами. Несколько команд, составленных из читателей сайта и других желающих, сойдутся в фотоборьбе за главный приз – туристическую поездку. Прием заявок на участие (оно бесплатное) заканчивается 20 июля.

Конкурс для тех, кто любит фотографировать и не прочь побегать, пройдет 21 июля. Участники фотоквеста стартуют от здания АСТВ на улице Комсомольской в 11 часов. С собой у команд будут фотоаппараты, список заданий и пять часов на реализацию творческих идей.

- В заданиях участники получат несколько точек – это могут быть здания, достопримечательности, люди. Команды должны найти их, а затем наиболее красиво, креативно, качественно сфотографировать. Все команды для этого должны быть на старте с фотоаппаратами и пустыми флешками, – говорит программист портала astv.ru Сергей Маслаков.

Заявку на сайте можно заполнить прямо сейчас. Ограничений всего два: это возраст участников 16 лет и старше, а также число участников – от 2 до 4.

Кроме главного приза – организованной поездки на одну из сахалинских достопримечательностей – участники получат сувениры от организаторов и партнеров.

Организаторы фотоквеста: astv.ru и Туристско-информационный центр. Партнер фотоквеста: оператор мобильной связи Tele2.

Автор: АСТВ, вчера, в 17:10 +1
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 17:20
меня мучает вопрос... почему именно в пятницу.. а не в субботу или воскресение ?
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