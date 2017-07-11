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Южносахалинцы отказываются платить за проезд в грязных автобусах
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Южносахалинцы отказываются платить за проезд в грязных автобусах

Предприниматель пообещал исправить недочеты

Молодежь Южно-Сахалинска перестала платить за проезд в некоторых автобусах. Речь идет о маршрутах №28, 45 и 67 индивидуального предпринимателя Ольги Киселевой. Люди жалуются на грязь и хамство водителей. 

- В маршрутках очень грязно, пыль летает в воздухе, на полу куски грязи, чувствуется неприятный запах, в салоне посторонние предметы - какие-то коробки - тоже грязные, чехлы и сами сиденья все засаленные. Окна разбиты, в дверях огромные щели, наверное, для вентиляции. А водители вообще за рулем разговаривают по телефону и хамят,  говорят - берите такси, если не устраивает, - жалуется Галина Мананникова.

В конце июня активистка отправилась в управление транспорта администрации Южно-Сахалинска, где встретилась с предпринимателем. Та клятвенно пообещала исправить все недочеты. 

- Сегодня снова вижу грязь. А еще заметила, как подростки отказались платить за проезд. Сказали, что их не устроила грязь внутри салона. Если так продолжится, я тоже не буду платить. Ведь услуга действительно оказана некачественно. А продолжается все это уже год. Пора брать ситуацию в свои руки, - отмечает Галина Мананникова. 

Женщина побывала на приеме у министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Садовникова, который сообщил активистке: чтобы разрешить эту проблему, необходимо привлекать общественность. Поэтому она и решила обратиться к журналистам. 

- Для начала нужно хотя бы начать мыть эти автобусы. И, конечно, научить водителей культурно разговаривать, - говорит женщина.

Редакции astv.ru предприниматель Ольга Киселева сообщила, что автобусы моют и снаружи, и внутри каждый вечер в конце рабочей смены. Иногда и по утрам тоже. Кроме того, в ближайшее время специалисты проверят чехлы на сиденьях и сами кресла во всех машинах. Поврежденные будут заменены, а грязные почищены. 

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 17:22 +6
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автобусавтобусыгрязьпредпринимательперевозчик
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Комментарии
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 17:48
Реально, есть такие автобусы, в которых не то что сидеть - прикасаться ни к чему не хочется!
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+6
Ярославчик
Написано вчера, в 18:08
Реально, на этих маршрутах грязные автобусы...А в одном автобусе вместо заднего стекла, пленка, приклеенная на скотч.
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+5
Zoidberg
Написано вчера, в 18:09
"...на приеме у министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Садовникова, который сообщил активистке: чтобы разрешить эту проблему, необходимо привлекать общественность.!
О как! Сергей Садовников, а на том ли кресле вы штаны протираете? Если вопросы соответствия маршрутных транспортных средств будут решать общественники - нафига нужно министерство вообще и министр Садовников в частности? Нет рычагов влияния? Тогда в отставку, дорогой друг, за некомпетентность! Нет возможности - нет должности.
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+8
samaya_555
Написано вчера, в 18:22
Сегодня 14 июля тысяча девятьсот....45 года:) Сталин, ты где?!))
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+3
Yuzhanka
Написано вчера, в 19:07
45-й маршрут-это нЕчто!!! Водители вообще неадекватны! Если этой активистке понадобится группа поддержки,я первая с ней пойду
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+2
The only way
Написано вчера, в 19:33
Правильно сделала! Поддержим если понадобится.
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+1
Alex88
Написано вчера, в 21:14
На этих маршрутах работают хамы! Действительно, водители отвечают грубо, потом автобусы грязные, что внутри, так и снаружи. А сейчас тем более лето, запах в маршрутках такой стоит, что хочется выйти сразу!
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0
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 21:23
Киселёва сейчас будит говорить все что угодно... но факт есть факт...
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0
Charon
Написано вчера, в 22:13
"14 июля 1900...17 года"
, ржачно конечно, а вообще бабуля из мухи слона раздула, маршрутка как маршрутка, чё вы хотели, чтоб за такие "деньги"кожаные сиденья были, а водила по салону напитки разносил, и ещё про дорогие костюмы, те кто в таких костюмах в маршрутках не ездят как правило, как-то так
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+1
Bokassa
Написано вчера, в 22:46
при таком панибратском отношении видос снимала бабушка Губернатора, а вообще - нарвится - едешь, не нравится не едешь. Закон рынка - слабый конкурент в итоге загнется.
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+2
Reader
Написано вчера, в 22:56
Предлагаю вертикальное видео исключить из доказательной базы
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+1
фeрм
Написано вчера, в 23:11
Reader, хуком по верикалам, нннаа бгг
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0
Виктория
Написано вчера, в 23:02
Киселева сообщила, что автобусы моют и снаружи, и внутри каждый вечер в конце рабочей смены. Иногда и по утрам тоже.

На фига мыть автобусы утром, если их вечером помыли?
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+2
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