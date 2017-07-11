Южносахалинцы отказываются платить за проезд в грязных автобусах

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Молодежь Южно-Сахалинска перестала платить за проезд в некоторых автобусах. Речь идет о маршрутах №28, 45 и 67 индивидуального предпринимателя Ольги Киселевой. Люди жалуются на грязь и хамство водителей.

- В маршрутках очень грязно, пыль летает в воздухе, на полу куски грязи, чувствуется неприятный запах, в салоне посторонние предметы - какие-то коробки - тоже грязные, чехлы и сами сиденья все засаленные. Окна разбиты, в дверях огромные щели, наверное, для вентиляции. А водители вообще за рулем разговаривают по телефону и хамят, говорят - берите такси, если не устраивает, - жалуется Галина Мананникова.

В конце июня активистка отправилась в управление транспорта администрации Южно-Сахалинска, где встретилась с предпринимателем. Та клятвенно пообещала исправить все недочеты.

- Сегодня снова вижу грязь. А еще заметила, как подростки отказались платить за проезд. Сказали, что их не устроила грязь внутри салона. Если так продолжится, я тоже не буду платить. Ведь услуга действительно оказана некачественно. А продолжается все это уже год. Пора брать ситуацию в свои руки, - отмечает Галина Мананникова.

Женщина побывала на приеме у министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Садовникова, который сообщил активистке: чтобы разрешить эту проблему, необходимо привлекать общественность. Поэтому она и решила обратиться к журналистам.

- Для начала нужно хотя бы начать мыть эти автобусы. И, конечно, научить водителей культурно разговаривать, - говорит женщина.

Редакции astv.ru предприниматель Ольга Киселева сообщила, что автобусы моют и снаружи, и внутри каждый вечер в конце рабочей смены. Иногда и по утрам тоже. Кроме того, в ближайшее время специалисты проверят чехлы на сиденьях и сами кресла во всех машинах. Поврежденные будут заменены, а грязные почищены.