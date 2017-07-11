Сергей Бондарев: дискуссия на форуме высветила немало интереснейших предложений

На конференции «Единой России» были озвучены актуальные для Сахалинской области предложения. Среди них такие сферы, как транспорт, благоустройство и другие. Два участника форума поделились своими мнениями о мероприятии.

Игорь Осипенко, округ № 6:

- Губернатор Олег Кожемяко на форуме озвучил много предложений, вошедших в программу партии, которые актуальны как для всей области, так и моего родного Корсаковского района. Это строительство жилья, ипотечное кредитование, социальная сфера, новации в жилищно-коммунальном хозяйстве и многое другое. Вооружившись такой солидной программой, можно смело идти к избирателю.

Предварительное голосование – очень сложный процесс, так как убедить людей и получить их поддержку всегда непросто. Но именно так и выявляются те, кто заслужил доверие граждан представлять их интересы во власти.

Сергей Бондарев, округ № 5:

- Дискуссия на партийном форуме высветила немало интереснейших предложений по благоустройству, социальной политике, транспорту, крайне актуальных для жителей моего округа. Думаю, их непременно надо взять на вооружение.

Результаты предварительного голосования на Сахалине еще раз подтвердили: авторитет партии «Единая Россия» по-прежнему высок. Могу утверждать это с полной ответственностью, ведь именно на Сахалине пять лет назад партия объявила об открытой модели. И люди по достоинству оценили ровно тех кандидатов, чьи программы сегодня наиболее точно и честно отвечают запросам избирателя.

22-я конференция регионального отделения партии приняла 5-летнюю программу развития Сахалинской области. Только за минувший год сахалинцы и курильчане подали около 2 000 предложений в региональное отделение партии «Единая Россия». На их основе в регионе приняли почти 200 поправок в законы и программы. На следующем этапе сахалинские единороссы намерены согласовать программу действий с жителями Сахалинской области. Ожидается, что она будет дополнена по итогам встреч в районах. Впоследствии на основе полученного итогового документа разработают пятилетние планы конкретных действий по каждому муниципальному образованию.