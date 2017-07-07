До ФотоКвеста осталось 8 дней. Успевайте!

До ФотоКвеста АСТВ осталось чуть больше недели. 21 июля в центре Южно-Сахалинска пройдет увлекательное мероприятие, которое заставит участников подумать, побегать и пофотографировать, но зато победителей будет ждать весомый приз – организованная поездка от Туристического информационного центра на одну из главных достопримечательностей южного Сахалина!

ФотоКвест начнется в следующую пятницу в 11 часов, а закончится около 16:00. Команды стартуют от здания АСТВ на Комсомольской (телецентр). Им дадут список заданий. Надо будет найти загаданные места (или людей, или достопримечательности) из списка, дойти до них и сфотографировать. Жюри затем оценит фотографии по нескольким критериям и определит лучших.

С нас – призы победителям и сувениры остальным, с вас – список участников (от 2 до 4 человек) и фотоаппарат с очищенной флешкой.

Несколько команд уже записались для участия. Их число ограничено - успевайте!

Подать заявку на участие можно здесь.

Партнер ФотоКвеста: оператор сотовой связи Tele2.

Tele2 представил тариф «Мой Онлайн». Он идеально подходит для активных пользователей Интернета. За 400 рублей в месяц в него входят 15 гигабайт трафика, а также полностью бесплатный трафик в WhatsApp, Viber и ряде других приложений. Кроме того, неиспользованные гигабайты переносятся на другой месяц. А еще в этот тариф входят голосовой безлимит на Tele2, а также 600 минут и 50 смс на всех остальных операторов Сахалина.

Организаторы: сайт astv.ru и Туристско-информационный центр, который организует индивидуальные и групповые экскурсии по городу Южно-Сахалинску и Сахалинской области. Одна из главных задач ТИЦ — предоставление максимально полной и актуальной информации, которая позволит сделать отдых в регионе комфортным и удобным не только для туристов, но и для местных жителей.

Полное положение о ФотоКвесте-2017