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Медвежонок поселился рядом с домом культуры Углегорска
Охотоведы пытаются отогнать его в лес
Углегорцы бьют тревогу: на сопке за РДК «Октябрь» обосновался медведь. Его видели уже несколько раз. Косолапый бродит по всей мототрассе вблизи дач по улице Ключевой, в районе телевышки, в конце улицы Красноармейской, на городском кладбище. Об этом сообщают «Углегорские новости».
Руководитель Углегорского лесничества Иван Телепень сообщил, что некоторое время охотники отпугивают хищника, но, по всей видимости, мишка не торопится уходить далеко в лес. Если этого не произойдёт в ближайшее время, зверя придётся отстрелить. Охотоведы отметили: это один медвежонок, ориентировочно четырёхлетнего возраста.
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