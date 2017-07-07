Медвежонок поселился рядом с домом культуры Углегорска

Углегорцы бьют тревогу: на сопке за РДК «Октябрь» обосновался медведь. Его видели уже несколько раз. Косолапый бродит по всей мототрассе вблизи дач по улице Ключевой, в районе телевышки, в конце улицы Красноармейской, на городском кладбище. Об этом сообщают « Углегорские новости ».

Руководитель Углегорского лесни­чества Иван Телепень сообщил, что некоторое время охотники отпугивают хищника, но, по всей видимости, мишка не торопится уходить далеко в лес. Если этого не произойдёт в ближайшее время, зве­ря придётся отстрелить. Охотоведы отметили: это один медвежонок, ориентировочно четырёхлетнего возраста.