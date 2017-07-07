новости
новости
Регистрация
Медвежонок поселился рядом с домом культуры Углегорска
animals-planet.ru

Медвежонок поселился рядом с домом культуры Углегорска

Охотоведы пытаются отогнать его в лес

Углегорцы бьют тревогу: на сопке за РДК «Октябрь» обосновался медведь. Его видели уже несколько раз. Косолапый бродит по всей мототрассе вблизи дач по улице Ключевой, в районе телевышки, в конце улицы Красноармейской, на городском кладбище. Об этом сообщают «Углегорские новости».

Руководитель Углегорского лесни­чества Иван Телепень сообщил, что некоторое время охотники отпугивают хищника, но, по всей видимости, мишка не торопится уходить далеко в лес.  Если этого не произойдёт в ближайшее время, зве­ря придётся отстрелить. Охотоведы отметили: это один медвежонок, ориентировочно четырёхлетнего возраста.

 

сегодня, в 16:07 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьУглегорск
Прочее
медведьмедвежонокдом культурыохотники
Популярное на ASTV
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 16:09
Это уже не медвежонок.
Жалко топтыгу,застрелят бедного.
Пошли бы толпой и отогнали при желании.
Надо раз 5 так сделать и он уйдет.
Бедные мишки,заложники жадности человеческой...
Ответить
+2
KsuKsu
Написано сегодня, в 16:17
Культурный мишка
Ответить
+1
Online
AndrewYa Online
Написано сегодня, в 16:40
мамашу видать престрелили коль дитя одно шарахается
Ответить
0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:43
на днях в РДК никто интересный выступать не собирается?))
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Клещей, снятых в травмпункте Южно-Сахалинска, теперь исследуют бесплатно
Клещей, снятых в травмпункте Южно-Сахалинска, теперь исследуют бесплатно
Ограждение у школы №16 Южно-Сахалинска восстановлено
Ограждение у школы №16 Южно-Сахалинска восстановлено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru