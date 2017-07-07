новости
новости
Регистрация
Фото: vaccination.org.uk

Клещей, снятых в травмпункте Южно-Сахалинска, теперь исследуют бесплатно

А за анализами больше не надо ехать в СЭС

Люди, пострадавшие от укуса клеща, теперь с меньшими затратами времени и денег могут узнать, был ли он заражен. С июля в травмпункте Южно-Сахалинска клещей не только снимают, но и отправляют на исследование. Причем оно стало бесплатным для пациентов, тогда как раньше стоило несколько сотен рублей.

Уже вторую неделю сотрудники поликлиники № 7 собственными силами отправляют клещей в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области.

- После процедуры извлечения клеща и обработки укуса мы помещаем его в пробирку и отправляем в санитарно-эпидемиологическую службу на предмет нахождения энцефалита и боррелиоза. Исследование длится в среднем два рабочих дня, – рассказал astv.ru заведующий поликлиникой Александр Тырышкин.

Раньше для того, чтобы оценить риск заражения, пострадавшим нужно было действовать по более сложной и долгой схеме. В травмпункте клеща снимали и отдавали пациенту. Затем в рабочее время он должен был приехать в эпидемиологическую лабораторию, заплатить деньги и позже вернуться за результатом.

Теперь работает своеобразный принцип «одного окна». Правда, если  действовать не через травмпункт, а отнести клеща в СЭС самостоятельно, анализ по-прежнему платный. Исследование стоит около 700 рублей.

По информации Роспотребнадзора, только за первую неделю июля было зарегистрировано 157 обращений людей по поводу укусов клещей во всех районах Сахалинской области, исключая Северо-Курильский. При этом каждый 25-й клещ из обследованных был заражен вирусным энцефалитом, а каждый 7-й – боррелиозом. У двух человек нашли клинические признаки последнего.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 16:36 0
Другие статьи по темам
Событие
укус клеща
Место
травмпункт
Популярное на ASTV
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Отдыхающие выловили мертвое тело на Анивском пляже
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Полиция ищет подозреваемых в убийстве стоматолога из Макарова
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Медвежонок поселился рядом с домом культуры Углегорска
Медвежонок поселился рядом с домом культуры Углегорска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru