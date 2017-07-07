Клещей, снятых в травмпункте Южно-Сахалинска, теперь исследуют бесплатно

Фото: vaccination.org.uk

А за анализами больше не надо ехать в СЭС

Люди, пострадавшие от укуса клеща, теперь с меньшими затратами времени и денег могут узнать, был ли он заражен. С июля в травмпункте Южно-Сахалинска клещей не только снимают, но и отправляют на исследование. Причем оно стало бесплатным для пациентов, тогда как раньше стоило несколько сотен рублей.

Уже вторую неделю сотрудники поликлиники № 7 собственными силами отправляют клещей в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области.

- После процедуры извлечения клеща и обработки укуса мы помещаем его в пробирку и отправляем в санитарно-эпидемиологическую службу на предмет нахождения энцефалита и боррелиоза. Исследование длится в среднем два рабочих дня, – рассказал astv.ru заведующий поликлиникой Александр Тырышкин.

Раньше для того, чтобы оценить риск заражения, пострадавшим нужно было действовать по более сложной и долгой схеме. В травмпункте клеща снимали и отдавали пациенту. Затем в рабочее время он должен был приехать в эпидемиологическую лабораторию, заплатить деньги и позже вернуться за результатом.

Теперь работает своеобразный принцип «одного окна». Правда, если действовать не через травмпункт, а отнести клеща в СЭС самостоятельно, анализ по-прежнему платный. Исследование стоит около 700 рублей.

По информации Роспотребнадзора, только за первую неделю июля было зарегистрировано 157 обращений людей по поводу укусов клещей во всех районах Сахалинской области, исключая Северо-Курильский. При этом каждый 25-й клещ из обследованных был заражен вирусным энцефалитом, а каждый 7-й – боррелиозом. У двух человек нашли клинические признаки последнего.