В Дальнем установят 15 спортивных площадок

15 площадок для игр и занятий спортом в ближайшие месяцы установят в новом микрорайоне села Дальнее. Такое решение принял губернатор области Олег Кожемяко, накануне посетивший с рабочей поездкой данный планировочный район Южно-Сахалинска. Основой для этого стали предложения селян, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

С учетом пожеланий жителей в Дальнем уже привели в порядок центральную улицу Ударную. Еще два года назад она утопала в грязи. Весной и осенью для прогулок по селу людям приходилось носить сапоги. А летом – дышать пылью. Сейчас – это широкая асфальтированная трасса длиной более километра с тротуарами и новыми опорами освещения. Подобным образом преобразилась и улица Новая – она ведет к детскому саду «Ручеек». На территории дошкольного учреждения оборудовали 4 детские и спортивные площадки, установили ограждение и систему видеонаблюдения, прилегающие дорожки получили асфальтовое покрытие.

Местная школа №19 – теперь с новыми окнами, кровлей и фасадом. Учащиеся получают качественное питание - учреждение недавно приобрело современный пищеблок. Это позволило отказаться от привозных завтраков и обедов. На современном оборудовании готовят широкий перечень блюд, в том числе и собственную выпечку.

Приступили в селе и к решению проблемы аварийного жилья. С 2015 года в новостройки переселены жители 6 таких домов. Для них выделены 50 квартир. Ветхие строения снесены и теперь на освобожденных площадках, которые имеют инженерные сети, можно возводить новое жилье.

- Преобразования очевидны и заметны. Главное – село стали приводить в порядок. По улицам теперь приятно ходить, - отметила старожил Дальнего Екатерина Андреевна Скрипка. От лица жителей она озвучила пожелание о необходимости продолжить благоустройство в Дальнем. Требуется здесь решить и проблему с водоснабжением – возраст некоторых инженерных сетей приблизился к 70 годам.

Еще с одной просьбой к губернатору обратились участники дачных и садоводческих товариществ, которые расположены западнее Дальнего - в районе села Елочки. Сюда ведет грунтовая дорога. После обильных дождей она становится труднопроходимой для транспорта. Порой застревают даже рейсовые автобусы. Неудобства испытывают в общей сложности более 3 тысяч человек. Председатель одного из товариществ Александр Коньков предложил закрыть этот участок так называемым «сухим или холодным асфальтом». Такую технологию сейчас опробуют при ремонте автодороги, ведущей от Долинска к селу Быков. И в случае, если она хорошо себя зарекомендует, ее можно будет применять и на других трассах. Преимущества – укладка дорожного полотна проходит оперативно, при этом не используется тяжелая техника. При соблюдении всех норм твердое покрытие, скрепленное смесью минеральных и битумных компонентов, служит долгие годы.

Благоустройство - самая обсуждаемая тема и в новом микрорайоне Дальнего. В этом году здесь продолжают обустраивать тротуары и подъездные пути к домам. Дороги, например, делают к 13 многоквартирным жилым зданиям по улице Крымской.

- Но у нас практически отсутствуют детские и спортивные площадки. Ребятам в свободное время заняться нечем, - пожаловались губернатору жители.

Ранее на основе рекомендаций людей муниципальные власти уже уточнили количество таких сооружений и места для их установки. А глава региона принял решение о приобретении оборудования.

- Возьмите этот вопрос на особый контроль. Проследите за сроками выполнения работ и их качеством. Площадки для игр и занятий спортом здесь должны появиться в ближайшие месяцы. До логического завершения необходимо довести и другие работы по благоустройству придомовых территорий, - обратился Олег Кожемяко к мэру областного центра Сергею Надсадину.

Нашла отклик и другая инициатива селян – разместить в микрорайоне торговые точки местных товаропроизводителей. Это даст возможность покупать качественные продукты питания с минимальными торговыми наценками.

- В населенном пункте продолжает расти численность жителей, сегодня она уже превышает 7 тысяч человек. С учетом положительной демографической динамики приняты решения о строительстве здесь школы на 400 учащихся, амбулатории и детского сада. Действующая школа получит дополнительную пристройку, где смогут заниматься еще 200 ребят, - отметил губернатор, подводя итоги поездки.

В «старой» части села, добавил он, – на месте стадиона - появится крытая спортивная арена вместимостью до 100 человек. Внутри будут размещаться каток, спортивные залы и точки общепита. Еще один спортивный зал, а также хоккейный корт построят в новом микрорайоне.

- У Дальнего - хорошие перспективы для развития. Сформированные сегодня планы дают уверенность в том, что основные проблемы, которые связаны с водоснабжением и благоустройством села, нехваткой здесь социально значимых объектов, постепенно уйдут в прошлое, - в свою очередь, сообщил депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев, также принявший участие в поездке.