Шутник заложил "бомбу" в магазине Холмска

Фото и видео очевидцев

Около полуночи 13 июля спецслужбы Холмска стянулись к магазину "Женечка" на улице Крузенштерна. Специалисты искали подозрительный предмет, о котором в полицию сообщил аноним.

В районном отделе полиции astv.ru сообщили, что опасных предметов при осмотре торговой точки не обнаружено. Скорее всего переполох устроил какой-то скучающий шутник.

Стражи правопорядка проводят проверку.