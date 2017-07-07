Фото и видео очевидцев
Шутник заложил "бомбу" в магазине Холмска
Полиция проводит проверку
Около полуночи 13 июля спецслужбы Холмска стянулись к магазину "Женечка" на улице Крузенштерна. Специалисты искали подозрительный предмет, о котором в полицию сообщил аноним.
В районном отделе полиции astv.ru сообщили, что опасных предметов при осмотре торговой точки не обнаружено. Скорее всего переполох устроил какой-то скучающий шутник.
Стражи правопорядка проводят проверку.
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4 Шутник заложил "бомбу" в магазине Холмска
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Может не дали ни бухла,ни.......))