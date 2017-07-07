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Шутник заложил "бомбу" в магазине Холмска
Фото и видео очевидцев

Шутник заложил "бомбу" в магазине Холмска

Полиция проводит проверку

Около полуночи 13 июля спецслужбы Холмска стянулись к магазину "Женечка" на улице Крузенштерна. Специалисты искали подозрительный предмет, о котором в полицию сообщил аноним. 

В районном отделе полиции astv.ru сообщили, что опасных предметов при осмотре торговой точки не обнаружено. Скорее всего переполох устроил какой-то скучающий шутник. 

Стражи правопорядка проводят проверку. 

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Шутник заложил "бомбу" в магазине Холмска
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:40 +3
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 09:43
....стянулись к магазину "Женечка"
Это не Морское телевидение там отожгло?
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+4
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 10:07
Кому то не дали бухла)))
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+3
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 10:08
Товарищ Сергей, или дали слишком много:)
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+2
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 10:10
samaya_555,
Может не дали ни бухла,ни.......))
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+2
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 10:35
Товарищ Сергей, вообще не дали :))))
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+2
Еще 3 комментария
nikolayppu
Написано сегодня, в 13:16
За такие шутки в царское время на виселицу бы отправили на общее обозрение)
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