Закрыть старую баню Южно-Сахалинска предлагают чиновники

Южносахалинцам предлагают принять решить, нужна ли в городе еще одна общественная баня, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Здание общественной бани № 4 в Большой Елани, расположенной по адресу: ул. Ленина, 503, построено в 1961 году и имеет значительную степень износа. Сейчас она закрыта. Баня длительное время не использовалась по назначению, не отапливалась в зимний период. Помещению требуется капитальный ремонт, замена оборудования и инженерных сетей. Предварительная стоимость капитальных затрат - 35-40 млн рублей. Если восстанавливать баню, то, скорее всего, это придется делать за счет бюджета, так как частный бизнес считает проект непривлекательным.

В администрацию Южно-Сахалинска обратился инвестор с предложением провести за свой счет реконструкцию здания бани № 4 и организовать там промышленную прачечную для нужд городских предприятий.

Опрос размещен на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска. Вариантов ответа несколько: