Закрыть старую баню Южно-Сахалинска предлагают чиновники
На сайте администрации города запущен опрос для местных жителей
Южносахалинцам предлагают принять решить, нужна ли в городе еще одна общественная баня, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Здание общественной бани № 4 в Большой Елани, расположенной по адресу: ул. Ленина, 503, построено в 1961 году и имеет значительную степень износа. Сейчас она закрыта. Баня длительное время не использовалась по назначению, не отапливалась в зимний период. Помещению требуется капитальный ремонт, замена оборудования и инженерных сетей. Предварительная стоимость капитальных затрат - 35-40 млн рублей. Если восстанавливать баню, то, скорее всего, это придется делать за счет бюджета, так как частный бизнес считает проект непривлекательным.
В администрацию Южно-Сахалинска обратился инвестор с предложением провести за свой счет реконструкцию здания бани № 4 и организовать там промышленную прачечную для нужд городских предприятий.
Опрос размещен на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска. Вариантов ответа несколько:
- Восстановить баню
- Сделать прачечную
- Оставить как есть
Лучше сразу отдать под министерство культуры...
1.Расстрэлять чиновников.
2.Повесить чиновников.
3.Предоставить выбор Лаврэнтию 1 или 2 вариантов.