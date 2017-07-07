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Закрыть старую баню Южно-Сахалинска предлагают чиновники

Закрыть старую баню Южно-Сахалинска предлагают чиновники

На сайте администрации города запущен опрос для местных жителей

Южносахалинцам предлагают принять решить, нужна ли в городе еще одна общественная баня, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Здание общественной бани № 4 в Большой Елани, расположенной по адресу: ул. Ленина, 503, построено в 1961 году и имеет значительную степень износа. Сейчас она закрыта. Баня длительное время не использовалась по назначению, не отапливалась в зимний период. Помещению требуется капитальный ремонт, замена оборудования и инженерных сетей. Предварительная стоимость капитальных затрат - 35-40 млн рублей. Если восстанавливать баню, то, скорее всего, это придется делать за счет бюджета, так как частный бизнес считает проект непривлекательным.

В администрацию Южно-Сахалинска обратился инвестор с предложением провести за свой счет реконструкцию здания бани № 4 и организовать там промышленную прачечную для нужд городских предприятий.

Опрос размещен на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска. Вариантов ответа несколько: 

  1. Восстановить баню
  2. Сделать прачечную
  3. Оставить как есть
Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:57 +2
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Комментарии
Online
DartVictor Online
Написано вчера, в 17:05
Восстановить баню, сделать прачечную, а потом оставить как есть.
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+1
mogilesha
Написано вчера, в 17:10
Варианты: сделать прачечную или сделать министерство культуры :)
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+1
Denis67
Написано вчера, в 17:30
mogilesha,
Лучше сразу отдать под министерство культуры...
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0
ateriya
Написано вчера, в 17:21
Сделать баню прачечную. Как в Европе.
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+1
Сергей Маслаков
Написано вчера, в 17:29
Больше похожа на крематорий или сельский морг )))
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 19:35
Сергей Маслаков, вот это ассоциации
. Не знаю как крематории выглядят, но на морг вообще не похоже. На Сахалине в маленьких городах порой больнички хуже выглядят...
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+1
AndrewYa
Написано вчера, в 17:47
Предварительная стоимость капитальных затрат - 35-40 млн рублей-откуда такой ценник??? Её решили снести и по новой построить или надстроить ещё пять этажей с верху
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0
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 18:47
Опрос:
1.Расстрэлять чиновников.
2.Повесить чиновников.
3.Предоставить выбор Лаврэнтию 1 или 2 вариантов.
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+1
project
Написано вчера, в 19:46
Разогнать городскую думу и половину чиновников администрации, как бездельников. Хватит построить еще 10 бань и поднять зарплату врачам и медсестрам.
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0
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