Дизайн против утепления – в Южно-Сахалинске развернулся спор вокруг советских фресок

Жильцы настаивают на том, чтобы картины на торцах домов прятали под навесные фасады, художники просят их сохранить

В Южно-Сахалинске идет работа по утеплению домов. В планах – смонтировать навесные фасады на десятки пятиэтажек. На некоторых домах под утеплителем и пластиком оказались фрески и мозаики советского времени. Одну картину, размещенную на доме на перекрестке проспекта Победы и улицы Комсомольской, прямо сейчас подрядчик затянул укрывным материалом.

- Вопреки рекомендациям, без согласования сегодня умер уникальный молотобоец, - написал на своей странице в Фейсбуке руководитель отдела дизайна администрации Южно-Сахалинска Павел Шугуров и сопроводил пост хэштегами #работабезсмысла #вамсэтимжит.

Ранее Павел Шугуров говорил о необходимости сохранять советское искусство, отраженное в облике города. По его мнению, это один из «слоев» Южно-Сахалинска наряду с наследием Карафуто, которые делают город уникальным и определяют его лицо.

Но, видимо, у мэрии областного центра нет способов заставить подрядчиков делать так, как нужно для города, а не так как удобно им. Хотя, казалось бы, все проекты строители обязаны согласовывать в администрации. Но, как стало известно astv.ru, именно по этому дому на Комсомольской согласования не было. И это не мешает вести работы.

Зато согласован проект стоящего неподалеку дома. Там на стене изображение Ленина. По проекту подрядчик обязан сохранить картину, но, как говорит Шугуров, он сомневается, что панно не закроют.

Справедливости ради надо сказать, что иногда сами жильцы настаивают на том, чтобы фасады дома закрывали полностью, не делая скидку на дизайн.

- Мы собственники многострадального дома по Сахалинской, 51 надеемся, что нас услышат. Наш дом 1967 года постройки. Этим летом мы отпразднуем юбилей – 50 лет! 50 лет без капитального ремонта. Панели нашего дома промерзают зимой, в квартирах плесень, температура в угловых квартирах достигает 13 градусов. После окончания отопительного сезона ситуация еще хуже, замерзаем. В сезон дождей вода попадает внутрь помещений. Многочисленные обращения в ООО "ЖЭУ-3", жилищную инспекцию, департамент городского хозяйства не давали результатов. Создавались комиссии, которые нам поясняли, что необходимо ждать капитального ремонта. И, спустя много лет, мы дождались…

В феврале 2017 г. руководство ООО «ЖЭУ-3» разъяснило нам, что при капитальном ремонте будет утепление торцевых фасадов, и мы с радостью проголосовали за проведение капитального ремонта фасада.

Далее начались проблемы. Мы узнали, что утеплять будут только восточный торцевой фасад. А западный торцевой фасад признан исторической ценностью отделом дизайна и оформления городского пространства Департамента архитектуры и градостроительства (начальник Шугуров Павел Евгеньевич). Как выглядит этот фасад, вы можете увидеть на фотографии и сделать свои выводы, является ли «историческое» панно, измазанное герметиком, ценностью. Знали ли строители 50 лет назад, что, создавая это панно, они обрекают людей, живущих за ним, на вечный холод?

Собственники ждали капитального ремонта 50 лет (целую человеческую жизнь), многие не дождались. Южную сторону еще как-то прогревает солнце, а северный фасад и западный торцевой фасад не прогреваются. Такое решение было принято в ущерб интересам жильцов и без учета их мнения. В доме живут дети, инвалиды, старики. Мы направили письмо в приемную губернатора Олега Николаевича Кожемяко, а также в прокуратуру и Роспотребнадзор. Мы не уверены, что будем услышаны. Поэтому просим помощи у СМИ – пожалуйста, обратите на нас внимание. Нам очень нужна поддержка общественности, - написали в редакцию astv.ru жильцы дома.

Как стало известно, дом на Сахалинской будут утеплять, рисунок уйдет под обшивку.

Но по словам специалистов, есть возможность компромисса между красотой и комфортом. Более того, такие примеры есть и в Южно-Сахалинске. Изображение на пожарной части, на других офисных зданиях удалось сохранить.

И даже на жилых домах, где вопросы тепла стоят острее, чем в офисах, можно найти подходящий вариант.

- Есть решение. Промерзают в основном швы, - говорит Павел Шугуров. - Поэтому швы по периметру уходят под утепление. Остаётся только один шов. Как компромисс. Случай с промерзанием был у нас во Владивостоке на улице Постышева. Тогда мы вели долгий диалог со счастливой обладательницей панно. В итоге получилось сохранить работу, и она стоит уже 6 лет.

Но, видимо, в Южно-Сахалинске этот опыт оказался невостребованным. Панно уходят по пластик.