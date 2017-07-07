В свободное время губернатор Сахалина рыбачит и катается на мотоцикле

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Глава Сахалина работает в субботу, но отдыхает в воскресенье; у него взрослые сын и дочь, а недавно в его семье на попечении появилась 11-летняя девочка. Об этом Олег Кожемяко рассказал в конце прямой линии, шедшей в течение полутора часов.

По словам губернатора, взрослый сын Никита, отслужив срочную службу на флоте, работает в Приморском крае на Преображенской базе тралового флота. «Выходит в моря, занимается вопросами, связанными с морской деятельностью», – сказал Кожемяко. Дочь Алиса в нынешнем году окончила школу и поступила в университет.

Сейчас же в семье губернатора появилась еще одна девочка, Лера. Ей 11 лет. Ее взяли на воспитание после трагедии, случившейся в семье родственников.

Суббота у губернатора обычно тоже рабочий день. «Как минимум до обеда, а то и до 16 часов рабочий день, подводим итоги, селекторные совещания с главами. Ну а воскресенье посвящаем себе и так же, как другие сахалинцы и курильчане, где-то выезжаем на рыбалку, где-то катаемся на велосипеде, мотоцикле. Можем походить попутешествовать. В общем, тратим день так, чтобы было интересно и чтобы зарядиться энергией на следующую рабочую неделю», – рассказал глава региона.