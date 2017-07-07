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В свободное время губернатор Сахалина рыбачит и катается на мотоцикле
Фото: ampravda.ru

В свободное время губернатор Сахалина рыбачит и катается на мотоцикле

Олег Кожемяко рассказал о семье и своих выходных

 

Глава Сахалина работает в субботу, но отдыхает в воскресенье; у него взрослые сын и дочь, а недавно в его семье на попечении появилась 11-летняя девочка. Об этом Олег Кожемяко рассказал в конце прямой линии, шедшей в течение полутора часов.  

По словам губернатора, взрослый сын Никита, отслужив срочную службу на флоте, работает в Приморском крае на Преображенской базе тралового флота. «Выходит в моря, занимается вопросами, связанными с морской деятельностью», – сказал Кожемяко. Дочь Алиса в нынешнем году окончила школу и поступила в университет.

Сейчас же в семье губернатора появилась еще одна девочка, Лера. Ей 11 лет. Ее взяли на воспитание после трагедии, случившейся в семье родственников.

Суббота у губернатора обычно тоже рабочий день. «Как минимум до обеда, а то и до 16 часов рабочий день, подводим итоги, селекторные совещания с главами. Ну а воскресенье посвящаем себе и так же, как другие сахалинцы и курильчане, где-то выезжаем на рыбалку, где-то катаемся на велосипеде, мотоцикле. Можем походить попутешествовать. В общем, тратим день так, чтобы было интересно и чтобы зарядиться энергией на следующую рабочую неделю», – рассказал глава региона.

вчера, в 21:22 +3
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 21:26
Придет к нему ночью бабайка Лаврэнтий и отберет у него всё,что нажито "непосильным" трудом.))
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0
Online
samaya_555 Online
Написано вчера, в 22:44
Товарищ Сергей, я думала, Лаврэнтий умер. Давно его не слышала:)
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+1
atm
Написано вчера, в 21:29
А дочь Алиса поступила в СахГУ?
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+2
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 21:33
atm,
В 17 фазанку на плотника
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+2
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 21:38
atm, прям взяли и сказали вам...
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+1
Hana
Написано вчера, в 21:49 Отредактированно вчера, в 21:49
В таком состоянии как сейчас Сахалин,теоретически у губернатора не должно быть свободного времени.
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+3
Online
babaj Online
Написано вчера, в 21:57 Отредактированно вчера, в 21:57
Раза три в неделю ходит в личную качалку вечером на пару часов. А адьютант ему документы читает. Это максимум я думаю.
Я тоже ,когда молодой был на мотоцикле катался и на рыбалку ездил. Сейчас только велосипед и тренажеры. Рыба пусть плавает.)))
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 22:19
Не жизнь, а малина! А чем супруга занимается в свободное от работы время? Например, вечерами, после трудового дня? Или в выходные, после стирки-уборки-глажки?
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+1
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samaya_555 Online
Написано вчера, в 22:45
Балтийская Килька, а она работает?
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+1
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Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 22:51 Отредактированно вчера, в 22:54
samaya_555, ессно. Как все русские женщины. После 8-часового рабочего дня бежит в магаз за продуктами, потом несется домой готовить ужин и т.д. В Выходные после завтрака, запускает стиральную машинку, предварительно замочив белое белье. Затем вывешивает белье на балкон сушиться, готовит обед. После обеда в руках пылесос, тряпочки-тряпочки. Ну а к вечеру приготовить ужин. Не будет же она в субботу с удочкой сидеть на рыбалке с супругом, приехав туда на своем байке.
Конечно, работает. Потому что в России правильно, когда женина работает, при условии, если у нее нет маленьких детей, которых не может определить в детсадик. Потому что рыбка дорогая, а кушать хотса и зп мужа не хватает на всё. А еще надо бы квартирку побольше купить, а не ютиться в 40 кв.м. Да и в отпуске тоже хочется не на берегу Охотского провести, а на песочке где-нить в Сочах или Ебипте.
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+2
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samaya_555 Online
Написано вчера, в 23:24
Балтийская Килька, стёб засчитан:)))
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Еще 6 комментариев
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