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По пути на самую высокую гору Сахалина появятся подвесные мосты
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По пути на самую высокую гору Сахалина появятся подвесные мосты

Также у подножия установят специальную туристическую площадку

На туристической тропе к вершине горы Лопатина (Тымовский район) установят подвесные мосты, чтобы маршрут стал безопаснее. Активисты одной из общественных организаций выиграли на это грант губернатора Сахалинской области. Кроме этого, у подножия горы, за 8 километров до вершины построят специальную туристическую площадку, которую местные жители уже называют «вертолетной».

Среди новых туристических инициатив тымовчан – идея составить информационный буклет по местам активного отдыха. Уже к 1 октября появится общая электронная база данных таких маршрутов.

- До начала сентября мы собираем заявки с обоснованием актуальности туристического маршрута, - рассказал журналисту astv.ru начальник управления культуры и спорта Тымовского городского округа Дмитрий Смекалов. – После чего составим единую карту.

Обустройством туристических маршрутов в Тымовском районе вплотную занялись год назад. Инициативные жители уже улучшили две главные тропы – на горы Октябрьскую и Лопатина.  Тымовчане установили информационные таблички и в некоторых местах обустроили места для привалов. Также информацию с табличек разместили на баннере в центре города. Правда, за год две таблички из семи установленных пропали. 

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 08:46 +1
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 09:03
"Правда, за год две таблички из семи установленных пропали. " Ну как всегда
. А вообще идея хорошая, посмотрим на реализацию. Тымовчане осветите ход событий плз.
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nikolayppu
Написано сегодня, в 13:24
Пока соберусь на гору Лопатина всё обустроят! Повезло тем кто уже поднимался на гору, дух романтики испытал...
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