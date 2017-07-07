По пути на самую высокую гору Сахалина появятся подвесные мосты

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На туристической тропе к вершине горы Лопатина (Тымовский район) установят подвесные мосты, чтобы маршрут стал безопаснее. Активисты одной из общественных организаций выиграли на это грант губернатора Сахалинской области. Кроме этого, у подножия горы, за 8 километров до вершины построят специальную туристическую площадку, которую местные жители уже называют «вертолетной».

Среди новых туристических инициатив тымовчан – идея составить информационный буклет по местам активного отдыха. Уже к 1 октября появится общая электронная база данных таких маршрутов.

- До начала сентября мы собираем заявки с обоснованием актуальности туристического маршрута, - рассказал журналисту astv.ru начальник управления культуры и спорта Тымовского городского округа Дмитрий Смекалов. – После чего составим единую карту.

Обустройством туристических маршрутов в Тымовском районе вплотную занялись год назад. Инициативные жители уже улучшили две главные тропы – на горы Октябрьскую и Лопатина. Тымовчане установили информационные таблички и в некоторых местах обустроили места для привалов. Также информацию с табличек разместили на баннере в центре города. Правда, за год две таблички из семи установленных пропали.