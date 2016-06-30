Темур Мироманов оставил пост директора краеведческого музея

На этой должности он проработал год

Темур Мироманов уволился с поста директора Сахалинского областного краеведческого музея. Как сообщили astv.ru в региональном минкульте, он оставил обязанности в пятницу, 7 июля. Сейчас обязанности директора краеведческого музея исполняет Владимир Шпилевой.

– Темур Георгиевич написал заявление именно на увольнение и последний день проработал директором краеведческого музея в пятницу, – сообщила ведущий советник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Татьяна Кузнецова.

Эту же информацию позднее подтвердили в пресс-службе краеведческого музея.

По имеющимся данным, увольнение стало неожиданным для коллектива учреждения. Мироманову предложили возглавить администрацию Александровска-Сахалинского после того, как предыдущий глава города написал заявление об отставке.

В мэрии Александровска astv.ru сообщили, что Темур Мироманов приедет на место в среду утром. Сейчас обязанности мэра временно исполняет Юлия Исаева.

Темур Мироманов занимал должность директора краеведческого музея с 28 июня 2016 года. Последнее интервью в этой должности он дал astv.ru в канун своего нового назначения. Беседа с Темуром Георгиевичем о том, что он успел сделать за год в должности руководителя музея, и о будущих планах учреждения размещена в разделе «Город».