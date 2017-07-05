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Tele2 завершил прием заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам»

Tele2 завершил прием заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам»

На четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам».
Цель конкурса - найти уникальные проекты, направленные на улучшение жизни детей в России, и способствовать их развитию.
В этом году поступило наибольшее количество заявок - 423 проекта от Калининграда до Владивостока, из них 28 проектов представленны предпринимателями из регионов Байкала и Дальнего Востока. В результате многоступенчатого отбора будут выбраны восемь проектов. Им будет оказана поддержка со стороны фонда и его партнеров, а четыре победителя получат гранты.
В конкурсе 2017 года участвуют проекты, направленные на обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями, улучшение досуга детей в селах, адаптацию выпускников детских домов, вовлечение детей в решение экологических вопросов и многие другие.

Подробнее о конкурсе и о том, как помочь социальным предпринимателям, можно узнать на сайте фонда «Навстречу переменам».

 

сегодня, в 11:35 0
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