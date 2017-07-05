Tele2 завершил прием заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам».

Цель конкурса - найти уникальные проекты, направленные на улучшение жизни детей в России, и способствовать их развитию.

В этом году поступило наибольшее количество заявок - 423 проекта от Калининграда до Владивостока, из них 28 проектов представленны предпринимателями из регионов Байкала и Дальнего Востока. В результате многоступенчатого отбора будут выбраны восемь проектов. Им будет оказана поддержка со стороны фонда и его партнеров, а четыре победителя получат гранты.

В конкурсе 2017 года участвуют проекты, направленные на обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями, улучшение досуга детей в селах, адаптацию выпускников детских домов, вовлечение детей в решение экологических вопросов и многие другие.

Подробнее о конкурсе и о том, как помочь социальным предпринимателям, можно узнать на сайте фонда «Навстречу переменам».