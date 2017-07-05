Среди родившихся в 1-м полугодии сахалинцев есть Юстина и Ясмина

Самым популярным мужским именем в Сахалинской области в первом полугодии 2017 года стал Артем, а женским – София. Эти данные журналисту astv.ru привели сотрудники областного агентства ЗАГС. Всего в регионе за шесть месяцев родились 3083 малыша.

Среди родившихся – 1615 мальчиков и 1468 девочек. На свет появились 43 двойни и одна тройня. Эти цифры ниже тех, что отмечались в 2016-м: тогда за тот же период родилось на 300 с лишним детей больше, среди них 57 двоен и одна тройня.

– Самыми редкими именами среди девочек стали Юстина и Ясмина, – рассказала astv.ru консультант агентства ЗАГС Сахалинской области Елена Десятова. – А вот мальчиков называли в основном распространенными именами.

Среди мальчиков самыми популярными именами были Артем, Дмитрий, Максим и Кирилл. Девочек чаще всего называли Софией, Марией, Дарьей и Викторией.