Среди родившихся в 1-м полугодии сахалинцев есть Юстина и Ясмина
У мальчиков особо редких имен не замечено
Самым популярным мужским именем в Сахалинской области в первом полугодии 2017 года стал Артем, а женским – София. Эти данные журналисту astv.ru привели сотрудники областного агентства ЗАГС. Всего в регионе за шесть месяцев родились 3083 малыша.
Среди родившихся – 1615 мальчиков и 1468 девочек. На свет появились 43 двойни и одна тройня. Эти цифры ниже тех, что отмечались в 2016-м: тогда за тот же период родилось на 300 с лишним детей больше, среди них 57 двоен и одна тройня.
– Самыми редкими именами среди девочек стали Юстина и Ясмина, – рассказала astv.ru консультант агентства ЗАГС Сахалинской области Елена Десятова. – А вот мальчиков называли в основном распространенными именами.
Среди мальчиков самыми популярными именами были Артем, Дмитрий, Максим и Кирилл. Девочек чаще всего называли Софией, Марией, Дарьей и Викторией.
- Гюльчатай! - Сухов повысил голос.
Гюльчатай, бросив черепаху, подбежала к остальным женщинам.
Заметьте не я это сказал!
Очередной эгоизм мамаш,желающих потешить своё самолюбие...думаем о красоте,а не о судьбе детей...
тенденция "повыпендриваться редким или красивым именем перед другими" уже на протяжении последних лет эдак 10...неудивительно,но печально...меняются поколения,меняется мировозрение...и не в лучшую сторону...
Дай бог их деткам здоровья и долголетия!..
Только во всём этом есть очень много настораживающих НО...