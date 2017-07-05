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Среди родившихся в 1-м полугодии сахалинцев есть Юстина и Ясмина

Среди родившихся в 1-м полугодии сахалинцев есть Юстина и Ясмина

У мальчиков особо редких имен не замечено

Самым популярным мужским именем в Сахалинской области в первом полугодии 2017 года стал Артем, а женским – София. Эти данные журналисту astv.ru привели сотрудники областного агентства ЗАГС. Всего в регионе за шесть месяцев родились 3083 малыша.

Среди родившихся –  1615 мальчиков и 1468 девочек. На свет появились 43 двойни и одна тройня. Эти цифры ниже тех, что отмечались в 2016-м: тогда за тот же период родилось на 300 с лишним детей больше, среди них 57 двоен и одна тройня.

– Самыми редкими именами среди девочек стали Юстина и Ясмина, – рассказала astv.ru консультант агентства ЗАГС Сахалинской области Елена Десятова. – А вот мальчиков называли в основном распространенными именами.

Среди мальчиков самыми популярными именами были Артем, Дмитрий, Максим и Кирилл. Девочек чаще всего называли Софией, Марией, Дарьей и Викторией.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 18:58 +1
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Комментарии
Online
Oldgamer Online
Написано сегодня, в 19:20
Удивлён,что нет в списке Гюльчатай.
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+7
angi-75
Написано сегодня, в 19:24
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+1
Vings
Написано сегодня, в 19:31
Oldgamer, так мож Юстина и Ясмина и есть что-то враде Гюльчатай. Если честно, то я даже не знаю что обозначаютэти имена и какого происхождения.
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:44
Моднявенько. Жаль, что дети в момент их нарекания чудо-именами не могут сказать своё НЕТ))))
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:48
Недавно в аэропорту позвали: "Филипп!" Редкое имя или нет? Юстина, Ясмина - что-то такое сериальное, хоть и кажется оригинальным. Потом, мы же не знаем, какой национальности мамы девочек, может быть, в ней такие имена как раз-таки обычны
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:58
НюНик_просто_Анна, У моей Дашки-простоквашки в классе девочки с именами Аделина, Каролина, Стефания. Ни одной Маши, Оли, Кати.
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 20:00
Балтийская Килька, да ладно... У меня самой внуча Камилла
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+1
lvista
Написано сегодня, в 20:06
Балтийская Килька, Маша моя ни в каком коллектива не была одна. Всегда 2-3 Маши. Но я не за модой гналась. И имя это не особо нравилось. Но сейчас люблю его. Сколько ласкательных вариантов! Не то что Оксана или Жанна
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+2
Еще 5 комментариев
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 19:49 Отредактированно сегодня, в 19:52
А так же:- Зарина, Джамиля, Гюзель,Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай...
- Гюльчатай! - Сухов повысил голос.
Гюльчатай, бросив черепаху, подбежала к остальным женщинам.
Заметьте не я это сказал!
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+5
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 20:01
погуглил...но и так знал...к России эти имена не имеют отношения...к Древней Руси условно....
Очередной эгоизм мамаш,желающих потешить своё самолюбие...думаем о красоте,а не о судьбе детей...
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+4
observer69
Написано сегодня, в 20:17
Товарищ Сергей, Предлагаю загс к расстрелу, а если серьезно, Вы, правы родители с ума порой сходят. Если это родители славянской принадлежности, в двойне обидно, ведь сколько красивых русских имен. Ведь нас славян и так притесняют во многом, а тут мы сами "коверкаем" хотя бы те же имена.
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+2
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 20:21
observer69,
тенденция "повыпендриваться редким или красивым именем перед другими" уже на протяжении последних лет эдак 10...неудивительно,но печально...меняются поколения,меняется мировозрение...и не в лучшую сторону...
Дай бог их деткам здоровья и долголетия!..
Только во всём этом есть очень много настораживающих НО...
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+2
ateriya
Написано сегодня, в 20:09
Я хотела дочку Акулиной назвать. Имя означает орлица. Но у меня два сына родились. Отбой Акулине.
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+1
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 20:22
В статистике бы ещё учитывали выходцев из ближайшего зарубежья и тп
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Сахалинцам больше не нужно будет предоставлять справку о составе семьи
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