Водитель пострадал в утренней аварии в Южно-Сахалинске

Фото и видео очевидцев

Сегодня утром, 13 июля, примерно в 7:40 на перекрестке проспекта Мира и улицы Невельского произошло ДТП. В результате аварии Toyota Probox вылетела на бордюр.

Очевидцы сообщают, что автомобиль двигался с севера на юг. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу, а затем и на бордюр.

Автомобилисту оказали помощь медики. По предварительным данным, у него травма головы. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.