новости
новости
Регистрация
Водитель пострадал в утренней аварии в Южно-Сахалинске
Фото и видео очевидцев

Водитель пострадал в утренней аварии в Южно-Сахалинске

Автомобилисту оказали помощь медики

Сегодня утром, 13 июля, примерно в 7:40 на перекрестке проспекта Мира и улицы Невельского произошло ДТП. В результате аварии Toyota Probox вылетела на бордюр. 

Очевидцы сообщают, что автомобиль двигался с севера на юг. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу, а затем и на бордюр.

Автомобилисту оказали помощь медики. По предварительным данным, у него травма головы. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. 

Галерея
Авария на проспекте Мира в Южно-Сахалинске спровоцировала пробку, Фото: 1
Авария на проспекте Мира в Южно-Сахалинске спровоцировала пробку, Фото: 2
Авария на проспекте Мира в Южно-Сахалинске спровоцировала пробку, Фото: 3
Авария на проспекте Мира в Южно-Сахалинске спровоцировала пробку, Фото: 4
показать все фотографии
Авария на проспекте Мира в Южно-Сахалинске спровоцировала пробку
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:24 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
аварияДТПбордюр
Популярное на ASTV
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Фарш из мяса умерших от болезни коров попал на прилавки магазинов Южно-Сахалинска
Фарш из мяса умерших от болезни коров попал на прилавки магазинов Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:09
Не понимаю как. Плохо может стало, проблемы со здоровьем.
Ответить
+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:52
Vladiksakh65, причин может быть много. Главное что бы не та самая
Ответить
+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:22
ZLOI275, Согласен на все 100%.
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Медцентр "Ваш доктор" предлагает уникальную и эффективную программу коррекции фигуры
Медцентр "Ваш доктор" предлагает уникальную и эффективную программу коррекции фигуры
Среди родившихся в первом полугодии сахалинцев есть Юстина и Ясмина
Среди родившихся в первом полугодии сахалинцев есть Юстина и Ясмина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru