Фото и видео очевидцев
Водитель пострадал в утренней аварии в Южно-Сахалинске
Автомобилисту оказали помощь медики
Сегодня утром, 13 июля, примерно в 7:40 на перекрестке проспекта Мира и улицы Невельского произошло ДТП. В результате аварии Toyota Probox вылетела на бордюр.
Очевидцы сообщают, что автомобиль двигался с севера на юг. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу, а затем и на бордюр.
Автомобилисту оказали помощь медики. По предварительным данным, у него травма головы. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
Галерея
4 Авария на проспекте Мира в Южно-Сахалинске спровоцировала пробку
Другие статьи по темам
Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:09
Не понимаю как. Плохо может стало, проблемы со здоровьем.
Ответить
+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:52
Vladiksakh65, причин может быть много. Главное что бы не та самая
Ответить
+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:22
ZLOI275, Согласен на все 100%.
Ответить
+2