Сахалинцам больше не нужно будет предоставлять справку о составе семьи

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Необходимость предоставления гражданами справок о составе семьи для получения субсидий и госуслуг может быть отменена — Минэкономики разработало соответствующий законопроект. Сейчас такие справки требуются, в частности, для оформления субсидий малоимущим и многодетным семьям, получения субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, а также получения жилищных субсидий молодыми семьями. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечается в законопроекте, госорганы будут запрашивать сведения о лицах, проживающих и зарегистрированных по одному адресу с заявителями, самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия. При этом, уточняется в законопроекте, согласия граждан, проживающих вместе с получателем субсидии или госуслуги, на обработку их персональных данных не требуется.

Разработчики законопроекта рассчитывают, что такие изменения позволят сократить «временные и материальные издержки лиц, являющихся заявителями на получение госуслуг и субсидий, для получения которых требуется предоставление справок о составе семьи или аналогичных документов».