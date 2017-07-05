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Сахалинцам больше не нужно будет предоставлять справку о составе семьи
TUT.BY

Сахалинцам больше не нужно будет предоставлять справку о составе семьи

Такой законопроект разработало Минэкономики

Необходимость предоставления гражданами справок о составе семьи для получения субсидий и госуслуг может быть отменена — Минэкономики разработало соответствующий законопроект. Сейчас такие справки требуются, в частности, для оформления субсидий малоимущим и многодетным семьям, получения субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, а также получения жилищных субсидий молодыми семьями. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечается в законопроекте, госорганы будут запрашивать сведения о лицах, проживающих и зарегистрированных по одному адресу с заявителями, самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия. При этом, уточняется в законопроекте, согласия граждан, проживающих вместе с получателем субсидии или госуслуги, на обработку их персональных данных не требуется.

Разработчики законопроекта рассчитывают, что такие изменения позволят сократить «временные и материальные издержки лиц, являющихся заявителями на получение госуслуг и субсидий, для получения которых требуется предоставление справок о составе семьи или аналогичных документов».

сегодня, в 18:00 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 19:43
потом просто придумают какую нибудь новую справку, что нибудь в духе "о количестве обращений членов семьи в МФЦ"
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+1
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 20:33
...может быть отменена...!!! А может и не может! Закон ещё не принят, а Сахалинцам, судя по новости, УЖЕ не нужны эти справки! А разработчики законопроекта только расчитывают...
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