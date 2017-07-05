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Распространение лесного пожара в Охинском районе остановлено
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Распространение лесного пожара в Охинском районе остановлено

Огнем поражены 2 тысячи гектаров

За минувшие сутки группировка, задействованная в тушении лесного пожара в Охинском районе, была увеличена на 66 человек и 14 единиц техники. С огнем активно борется и авиация – 50 сливов (более 100 тонн воды) за сутки совершили два вертолета Ми-8 (в том числе один – от МЧС России), оборудованных водосливными устройствами. Кроме того, для переброски личного состава был задействован Ми-2. 12 июля, по оперативным данным, лесной пожар был локализован.

Напомним, что два пожара были обнаружены вечером 6 июля (один из них ликвидирован 9 июля). Немедленно было организовано тушение силами министерства лесного хозяйства Сахалинской области. 9 июля для оказания помощи в район пожара были направлены силы МЧС России и противопожарной службы в количестве 96 человек и 12 единиц техники. 11 июля группировка была увеличена. В данный момент ликвидация пожара продолжается.

Общая площадь пожара составляет более 2 тысяч гектаров. К ликвидации пожара привлечены 233 человека и 44 единицы техники. Тушение осложняется труднопроходимой местностью. Угрозы для населенных пунктов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:13 0
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