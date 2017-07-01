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Россия и Япония планируют запустить паром для бизнесменов между Хоккайдо и Курилами

Россия и Япония планируют запустить паром для бизнесменов между Хоккайдо и Курилами

Транспортом также будут доставлять грузы и товары

Правительства Японии и России прорабатывают возможность организации регулярного морского сообщения между северной японской префектурой Хоккайдо и Южными Курилами в связи с перспективами осуществления на этих территориях совместной хозяйственной деятельности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на иностранное издание Mainichi Shimbun.

Предполагается, что этот маршрут будет запущен специально для поездок японских бизнесменов, а также для транспортировки грузов и товаров. При этом за основу будет взят опыт осуществления рейсов между Хоккайдо и островами Курильской гряды на теплоходе "Этопирика", который используется в рамках программы безвизовых обменов. Однако его рейсы строго регламентированы, а их количество в сезон навигации зависит от предварительных договоренностей представителей Японии и России.

Как ожидается, организация нового регулярного маршрута должна стать одной из главных тем на предстоящих в конце августа консультациях на уровне заместителей глав МИД двух стран. Договоренность о проведении такой встречи была достигнута по итогам переговоров японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге.

С 27 июня по 1 июля группа японских чиновников и бизнесменов в составе 70 человек впервые посетила три острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп и Шикотан. Там они ознакомились с состоянием инфраструктуры и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.

сегодня, в 17:22 −1
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 18:25
Лучше танкер запустите
,цена практически одинаковая
,так хоть за качество платить,я согласен!
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