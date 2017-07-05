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Экспедиция National Geographic прибыла на Сахалин

Экспедиция National Geographic прибыла на Сахалин

Туристы уже успели посетить мыс Великан

Редакторы и сотрудники научно-медийного холдинга National Geographic прибыли в Сахалинскую область из Израиля, Нидерландов и России, сообщает пресс-служба СахГУ.

– В Сахалинской области много азиатских традиций, это выделяет острова остальных регионов и делает уникальными. Сахалин может привлечь немало туристов, особенно зимой, – считает фотограф журнала National Geographic Эрик Джеральд.

Туристы отправились в джип-тур на мыс Великан. Незабываемые впечатления гости получили в том числе и от путешествия на болотоходе. Участники экспедиции отметили, что такие места, как на Сахалине, трудно найти и во всем мире.

Итогом исследований Сахалина десантом National Geographic станут не только интересные статьи в журнале, но и увеличение потока туристов в островном регионе.

– Сейчас важно рассказывать про Сахалин, – уверена руководитель островного агентства по туризму Наталья Осипова. – К сожалению, для многих наш остров – это белая точка на карте, поэтому мы должны показывать, насколько он прекрасен. Недавно к нам также приезжала съемочная группа канала НТВ, и в дальнейшем мы планируем сотрудничать как с федеральными, так и с международными СМИ.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:55 +3
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