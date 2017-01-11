Дорогу между Холмском и Чеховым капитально отремонтируют

Работы на участке от сел Яблочное до Пионеры займут несколько лет

С последнего визита губернатора в Чехов прошло два года. За это время во дворах установлены 8 детских и спортивных площадок, заработала система уличного освещения, открыта детская школа искусств. Кроме того, возобновлена работа бани, у местной школы появилось новое ограждение.

В этом году завершится полное обновление оборудования на двух котельных – в общей сложности там установят 16 современных котлов. Напомним, уже несколько лет жители села задыхаются от сажи. Черная пыль разлетается на несколько километров вокруг котельной.

Также продолжится замена трасс тепло- (450 метров) и водоснабжения (3 километра). А на 2018 год запланирован монтаж новых внутриквартальных инженерных сетей и станции водоочистки. Эти меры позволят улучшить снабжение водой чеховчан и дадут дополнительные гарантии для бесперебойного прохождения в селе отопительного сезона.

Об оставшихся проблемах селяне сообщили губернатору на встрече в местном досуговом центре. Пока сложно добраться до райцентра на автобусе. На линию уже поставили два дополнительных транспортных средства. Однако их оказалось недостаточно. По предложению жителей автопарк будет увеличен. Предстоит откорректировать и неудобное, по мнению чеховчан, расписание движения автобусов как внутри села, так и на междугородних маршрутах.

Большое количество нареканий вызывает состояние автодорог. Трасса, которая соединяет село с райцентром, полностью разбита, констатировала жительница Чехова Ирина Ройтман.

- И по такой дороге за каждой «бумажкой» ездим в Холмск. В том числе и больных по ней перевозят, - сообщила женщина.

- Мы направим сюда комиссию, чтобы она проверила то, как составляются технические задания на содержание дороги службой муниципального заказчика. И то, как их исполняют дорожные компании. Очевидно, что трасса сегодня не соответствует нормативным требованиям. Ощущение, что последние месяца три техника здесь вообще не появлялась: не ведется ни отсыпка полотна, ни грейдерование, - отреагировал губернатор.

Предстоит проверить деятельность двух организаций, которые занимаются содержанием дороги. Это муниципальное предприятие «Дорожник» и частное – «Альтернатива». В дальнейшем, добавил Олег Кожемяко, дорожное полотно между Чеховым и Холмском постепенно начнет получать твердое капитальное покрытие. До 2019 года будет отремонтирован 15-километровый участок от сел Яблочное до Пионеры.

Нашли отклик на встрече и другие обращения и предложения селян. Так, на базе судоремонтного завода в порт-ковше Байково предложено создать пункт приема рыбопродукции. Зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели рыбаки смогут благодаря этому вести промысел в шестимильной зоне, а добытый улов после взвешивания и сортировки реализовывать на берегу покупателям. Такое оживление экономической деятельности позволит обеспечить занятость местного населения и дать налоговые отчисления в бюджет, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.