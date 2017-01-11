новости
новости
Регистрация
Дорогу между Холмском и Чеховым капитально отремонтируют

Дорогу между Холмском и Чеховым капитально отремонтируют

Работы на участке от сел Яблочное до Пионеры займут несколько лет

С последнего визита губернатора в Чехов прошло два года. За это время во дворах установлены 8 детских и спортивных площадок, заработала система уличного освещения, открыта детская школа искусств. Кроме того, возобновлена работа бани, у местной школы появилось новое ограждение. 

В этом году завершится полное обновление оборудования на двух котельных – в общей сложности там установят 16 современных котлов. Напомним, уже несколько лет жители села задыхаются от сажи. Черная пыль разлетается на несколько километров вокруг котельной. 

Также продолжится замена трасс тепло- (450 метров) и водоснабжения (3 километра). А на 2018 год запланирован монтаж новых внутриквартальных инженерных сетей и станции водоочистки. Эти меры позволят улучшить снабжение водой чеховчан и дадут дополнительные гарантии для бесперебойного прохождения в селе отопительного сезона.

Об оставшихся проблемах селяне сообщили губернатору на встрече в местном досуговом центре. Пока сложно добраться до райцентра на автобусе. На линию уже поставили два дополнительных транспортных средства. Однако их оказалось недостаточно. По предложению жителей автопарк будет увеличен. Предстоит откорректировать и неудобное, по мнению чеховчан, расписание движения автобусов как внутри села, так и на междугородних маршрутах.

Большое количество нареканий вызывает состояние автодорог. Трасса, которая соединяет село с райцентром, полностью разбита, констатировала жительница Чехова Ирина Ройтман.

- И по такой дороге за каждой «бумажкой» ездим в Холмск. В том числе и больных по ней перевозят, - сообщила женщина.

- Мы направим сюда комиссию, чтобы она проверила то, как составляются технические задания на содержание дороги службой муниципального заказчика. И то, как их исполняют дорожные компании. Очевидно, что трасса сегодня не соответствует нормативным требованиям. Ощущение, что последние месяца три техника здесь вообще не появлялась: не ведется ни отсыпка полотна, ни грейдерование, - отреагировал губернатор.

Предстоит проверить деятельность двух организаций, которые занимаются содержанием дороги. Это муниципальное предприятие «Дорожник» и частное – «Альтернатива». В дальнейшем, добавил Олег Кожемяко, дорожное полотно между Чеховым и Холмском постепенно начнет получать твердое капитальное покрытие. До 2019 года будет отремонтирован 15-километровый участок от сел Яблочное до Пионеры.

Нашли отклик на встрече и другие обращения и предложения селян. Так, на базе судоремонтного завода в порт-ковше Байково предложено создать пункт приема рыбопродукции. Зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели рыбаки смогут благодаря этому вести промысел в шестимильной зоне, а добытый улов после взвешивания и сортировки реализовывать на берегу покупателям. Такое оживление экономической деятельности позволит обеспечить занятость местного населения и дать налоговые отчисления в бюджет, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:38 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьХолмский районЧехов
Прочее
дорогаремонтОлег Кожемякоблагоустройство
Популярное на ASTV
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:59
это будет хорошо, если дорогу отремонтируют.. а то в этом районе не возможно ездить
Ответить
+2
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 18:47
почему все новости подобного рода в с глаголами в будущем времени?)
Ответить
+1
Bokassa
Написано сегодня, в 19:40
площадки, школа искусств и баня
позаниматься, развить творчество, поыться и сгинуть в безнадеге от отсутствия работы и перспектив у населенного пункта. Такая изысканная травля населения.
Ответить
+3
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 19:51
наши дороги пора модернизировать под московские шоссе...разделительные отбойники нужны,а то ведь самоубийцы-бухалдосы-наркоманы-быдло поедут на свой аттракцион,на них пох,но как быть со встречкой,по которой кто-то будет ехать трезвый и 50-60?...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Два сахалинца заболели боррелиозом после укуса клеща на прошлой неделе
Два сахалинца заболели боррелиозом после укуса клеща на прошлой неделе
Россия и Япония планируют запустить паром для бизнесменов между Хоккайдо и Курилами
Россия и Япония планируют запустить паром для бизнесменов между Хоккайдо и Курилами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru