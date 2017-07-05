новости
новости
Регистрация
Два сахалинца заболели боррелиозом после укуса клеща на прошлой неделе
spoki.tvnet.lv

Два сахалинца заболели боррелиозом после укуса клеща на прошлой неделе

Всего от нападений насекомых пострадали 157 человек

С 30 июня по 6 июля 114 жителей Сахалинской области отравились. 87 из них дети. 1091 сахалинцев "подхватили" ОРВИ. Это на 3,6% больше, чем на предыдущей неделе. Больше всего заболевших в Южно-Сахалинске, Углегорске и Ногликах. 

Из-за укусов клещей к медикам на прошлой неделе обратились 157 сахалинцев со всех районов области, кроме Северо-Курильска. По оперативной информации с клиническими признаками клещевого боррелиоза обратилось 2 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:53 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
клещукус
Популярное на ASTV
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:57
Это будет им уроком... сколько можно говорить, что в лес не ходить без спрея от кровососущих..
Ответить
+1
Alenushka
Написано сегодня, в 18:46
Хоть брызгайся им, хоть не брызгайся - однофигственно, скачут аки блохи...
Ответить
0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:49 Отредактированно сегодня, в 19:50
Alenushka, я брызгалась, ни одного
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинцам больше не нужно будет предоставлять справку о составе семьи
Сахалинцам больше не нужно будет предоставлять справку о составе семьи
Дорогу между Холмском и Чеховым капитально отремонтируют
Дорогу между Холмском и Чеховым капитально отремонтируют
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru