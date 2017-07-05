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Два сахалинца заболели боррелиозом после укуса клеща на прошлой неделе
Всего от нападений насекомых пострадали 157 человек
С 30 июня по 6 июля 114 жителей Сахалинской области отравились. 87 из них дети. 1091 сахалинцев "подхватили" ОРВИ. Это на 3,6% больше, чем на предыдущей неделе. Больше всего заболевших в Южно-Сахалинске, Углегорске и Ногликах.
Из-за укусов клещей к медикам на прошлой неделе обратились 157 сахалинцев со всех районов области, кроме Северо-Курильска. По оперативной информации с клиническими признаками клещевого боррелиоза обратилось 2 человека, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Сахалинской области.
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:57
Это будет им уроком... сколько можно говорить, что в лес не ходить без спрея от кровососущих..
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Alenushka
Написано сегодня, в 18:46
Хоть брызгайся им, хоть не брызгайся - однофигственно, скачут аки блохи...
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НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:49 Отредактированно сегодня, в 19:50
Alenushka, я брызгалась, ни одного
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